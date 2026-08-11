¿Cambiar el octanaje sirve para ahorrar bencina? Revisa si es seguro hacerlo en tu vehículo

El fuerte incremento en los precios de las bencinas y otros combustibles ha llevado a miles de personas a buscar alternativas para reducir el impacto en sus bolsillos.

Ante este panorama, una de las opciones que surge con frecuencia es cambiar el tipo de bencina, especialmente optar por un menor octanaje debido a su menor costo. Sin embargo, especialistas advierten que esta decisión no siempre es conveniente.

¿Conviene bajar el octanaje para gastar menos?

El octanaje es un indicador que mide la resistencia de un combustible a detonar dentro del motor. Este parámetro se basa en una escala donde el isooctano tiene un valor de 100 y el n-heptano de 0.

“Que una bencina sea de 97 octanos significa que tiene un 97% de isooctano y un 3% de n-heptano”, explicó el decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas (UDLA), Lorenzo Reyes-Bozo.

De acuerdo con el especialista, cada vehículo está diseñado para funcionar con un tipo específico de combustible, por lo que modificar el octanaje recomendado puede generar efectos negativos.

“Si alguien decide cambiar de 97 a 93 octanos, empezará a tener problemas con el motor. Comenzará a perder potencia, incluso puede haber un consumo mayor combustible y, a largo plazo, sin duda habrá daño interno de todo el motor, pistones y válvulas”, enfatizó el experto.

Si bien en autos modernos los efectos pueden tardar en manifestarse debido a sistemas electrónicos más avanzados, el deterioro en rendimiento y eficiencia es inevitable si la práctica se mantiene en el tiempo.

¿Es posible cambiar de diésel a bencina?

La recomendación en este caso es categórica: no hacerlo bajo ninguna circunstancia. A diferencia del cambio de octanaje, utilizar el combustible incorrecto puede provocar daños inmediatos.

“Ha habido muchos casos de gente que eligió esto, pero se debió hacer una limpieza general de todo el sistema de combustión y de transporte de combustible en todo el auto, y eso es carísimo”, sentenció.