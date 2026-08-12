Alerta sanitaria por hantavirus en Chile: por qué se decretó y cómo prevenir el contagio

El hantavirus vuelve a estar en el foco de las autoridades sanitarias chilenas. El Ministerio de Salud decretó una Alerta Sanitaria por hantavirus desde la Región de Atacama hasta Magallanes, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención, el diagnóstico y la capacidad de respuesta ante posibles casos.

La medida considera especialmente relevante el período de primavera y verano, cuando aumentan los viajes, las actividades al aire libre y la permanencia de personas en zonas rurales, bosques y lugares donde puede existir presencia de roedores.

Pero ¿por qué el hantavirus representa un riesgo y cómo se puede prevenir?

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral asociada principalmente a roedores silvestres. En Chile, el principal reservorio del virus es el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).

El roedor puede eliminar el virus a través de su orina, deposiciones y saliva. Las personas pueden infectarse principalmente cuando entran en contacto con ambientes contaminados y respiran partículas que contienen el virus.

Por eso, el riesgo no está solamente en tocar directamente un roedor. También puede existir exposición al limpiar, barrer o mover objetos en lugares cerrados donde haya habido presencia de estos animales.

¿Por qué hay una alerta sanitaria por hantavirus en Chile?

La Alerta Sanitaria busca que el sistema de salud pueda reforzar la vigilancia epidemiológica y adoptar medidas extraordinarias de prevención y control frente al riesgo de hantavirus.

Uno de los factores que explica la preocupación durante esta época del año es el aumento de actividades que llevan a las personas a zonas donde puede existir contacto con roedores silvestres.

Camping, trekking, excursiones, trabajos agrícolas, visitas a parcelas y permanencia en cabañas o viviendas que han estado cerradas durante períodos prolongados pueden aumentar las posibilidades de exposición.

La alerta se extiende desde Atacama hasta Magallanes debido a que el riesgo está asociado principalmente a determinadas condiciones ambientales y territoriales, especialmente en áreas rurales y con presencia de roedores.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

La principal vía de transmisión del hantavirus es la inhalación de partículas contaminadas provenientes de la orina, deposiciones o saliva de roedores infectados.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, al limpiar una bodega, cabaña o habitación donde existan rastros de roedores y se levante polvo contaminado.

También puede producirse contacto con superficies, alimentos o agua contaminados.

En determinadas circunstancias, el hantavirus puede transmitirse entre personas, pero esta situación es poco frecuente y está asociada principalmente a algunas variantes del virus y determinados brotes.

¿Cuáles son los principales lugares de riesgo?

El riesgo aumenta especialmente en lugares donde pueden existir roedores silvestres, como:

Zonas rurales.

Bosques y áreas con vegetación abundante.

Parcelas y predios agrícolas.

Bodegas y galpones.

Viviendas o cabañas cerradas durante mucho tiempo.

Campings y áreas de camping no habilitadas.

Lugares donde existen acumulación de basura, maleza o alimentos accesibles para roedores.

Esto no significa que todas las personas que visiten estos lugares vayan a contagiarse. El objetivo de las medidas de prevención es reducir la posibilidad de exposición al virus.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

Una de las principales recomendaciones es evitar que los roedores tengan acceso a alimentos, agua y lugares donde puedan refugiarse.

En viviendas y establecimientos rurales se recomienda:

Mantener los alimentos almacenados en recipientes herméticos.

No dejar comida al alcance de roedores.

Mantener la basura en recipientes cerrados.

Evitar la acumulación de desperdicios y materiales en patios y bodegas.

Mantener los alrededores de la vivienda despejados de maleza y basura.

Sellar orificios y espacios por donde puedan ingresar roedores.

Mantener las bodegas y espacios de almacenamiento ordenados.

¿Qué hacer al entrar a una casa o cabaña cerrada?

Este es uno de los puntos más importantes de la prevención.

Si una vivienda, cabaña, bodega o galpón ha permanecido cerrado durante un período prolongado y existe la posibilidad de que haya roedores, no se debe comenzar inmediatamente a barrer, sacudir o aspirar.

La limpieza puede levantar polvo y partículas contaminadas.

Antes de limpiar, es fundamental ventilar adecuadamente el lugar y utilizar las medidas de protección recomendadas por la autoridad sanitaria. Las superficies deben ser desinfectadas siguiendo las indicaciones oficiales.

¿Cómo prevenir el hantavirus al ir de camping?

Las actividades al aire libre son parte importante del período de mayor exposición, pero no es necesario dejar de realizarlas.

Para reducir el riesgo:

Prefiere campings autorizados y establecidos.

Mantén los alimentos guardados y protegidos.

No dejes restos de comida alrededor de la carpa.

Mantén la basura en recipientes cerrados.

Utiliza una carpa en buen estado y mantenla cerrada.

Evita instalarte en lugares con abundante maleza o presencia evidente de roedores.

Camina por senderos habilitados.

No manipules roedores muertos ni sus nidos.

Si encuentras signos de presencia de roedores, evita el contacto directo.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los primeros síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades infecciosas. Entre ellos se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, náuseas y vómitos.

Posteriormente, algunos pacientes pueden desarrollar un compromiso respiratorio grave.

Por esta razón, la consulta médica oportuna es especialmente importante cuando existen síntomas compatibles y, además, hubo una exposición reciente a zonas rurales, bosques, campings, bodegas, cabañas u otros lugares donde pudiera existir presencia de roedores.

Al consultar, es importante informar al personal de salud sobre el lugar visitado y una eventual exposición a roedores.

Hantavirus en Chile: prevención durante todo el año

Aunque el riesgo puede aumentar durante los meses en que se realizan más actividades al aire libre, las medidas de prevención frente al hantavirus deben mantenerse durante todo el año.

La clave está en reducir las condiciones que favorecen la presencia de roedores y evitar el contacto con sus secreciones y excreciones.

La Alerta Sanitaria decretada por las autoridades busca precisamente reforzar la vigilancia y preparación del sistema de salud, pero la prevención también comienza en las casas, lugares de trabajo, campings y espacios rurales.

Ante síntomas compatibles después de una posible exposición, consultar oportunamente y entregar al personal de salud todos los antecedentes sobre el lugar y las actividades realizadas puede ser fundamental para orientar el diagnóstico.