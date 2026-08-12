Atacama y tres comunas de Antofagasta tendrán clases suspendidas por sistema frontal este miércoles

El sistema frontal que afecta a varias regiones del país mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en el norte de Chile. Tras una mesa técnica realizada en dependencias de Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó la suspensión de clases este miércoles 12 de agosto en la Región de Atacama y en tres comunas de la Región de Antofagasta.

La medida fue adoptada como parte de las acciones preventivas frente al pronóstico de precipitaciones que se concentrarán principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

La suspensión de actividades escolares rige para establecimientos públicos y privados, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media.

¿Dónde se suspenden las clases este miércoles 12 de agosto?

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, las clases estarán suspendidas durante este miércoles en:

Toda la Región de Atacama.

Ollagüe , en la Región de Antofagasta.

, en la Región de Antofagasta. San Pedro de Atacama , en la Región de Antofagasta.

, en la Región de Antofagasta. Calama, en la Región de Antofagasta.

La decisión responde al monitoreo del sistema frontal y busca reducir la exposición de estudiantes y comunidades educativas ante eventuales complicaciones derivadas de las precipitaciones.

Atacama es el principal foco de preocupación

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la Región de Atacama concentra la mayor preocupación de las autoridades debido a la cantidad de agua que podría acumularse durante el evento meteorológico.

Según las proyecciones entregadas durante la mesa técnica, se esperan entre 40 y 60 milímetros de precipitaciones en Atacama, principalmente en sectores cordilleranos.

En la Región de Coquimbo, en tanto, se pronostican entre 20 y 30 milímetros, también con mayor concentración en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Antofagasta también registra un pronóstico de precipitaciones, aunque las autoridades señalaron que, por ahora, se espera una afectación menor en comparación con Atacama.

Emergencia preventiva se mantiene entre Arica y Coquimbo

El Gobierno recordó que el lunes fue decretada una emergencia preventiva entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, medida que se mantendrá hasta el 16 de agosto.

La declaración permite reforzar el monitoreo y la coordinación de los organismos encargados de responder ante eventuales emergencias asociadas al sistema frontal.

Pavez señaló que las capacidades del Estado se encuentran desplegadas de manera preventiva para enfrentar este evento meteorológico, identificado como el número 10 del año.

La autoridad también destacó algunas obras de infraestructura que permiten enfrentar de mejor manera episodios de precipitaciones en zonas habitualmente expuestas a eventos meteorológicos extremos. Entre ellas mencionó el Parque Inundable Kaukari, en Copiapó, cuya infraestructura está diseñada para contribuir al manejo de las aguas lluvias.

Rutas permanecen interrumpidas en el norte

El sistema frontal ya ha generado algunas afectaciones en la zona norte. El director subrogante de Senapred, Felipe Riquelme, informó sobre interrupciones en distintas rutas.

Entre ellas se encuentra la ruta A-345, correspondiente al acceso al pueblo de Camarones, donde se registró una interrupción debido a la caída de un árbol.

En la Región de Antofagasta permanecen interrumpidas la ruta 27-CH, que conecta Antofagasta con San Pedro de Atacama, y la ruta 23-CH, que comunica San Pedro de Atacama con el paso fronterizo Sico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de estas vías y de las condiciones meteorológicas para evaluar posibles nuevas afectaciones.

¿Cuándo se esperan las mayores precipitaciones?

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la mayor cantidad de precipitaciones se concentrará durante la noche y las primeras horas de la mañana del miércoles 12 de agosto.

El escenario de mayor atención corresponde a los sectores cordilleranos y precordilleranos de Atacama y Coquimbo, donde se esperan los montos más importantes de agua.

Por este motivo, las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de atender las instrucciones que puedan emitir Senapred, las autoridades regionales y los organismos correspondientes.

Sistema frontal mantiene monitoreo preventivo

El Gobierno aseguró que las capacidades de emergencia se encuentran desplegadas para monitorear la evolución del sistema frontal y responder ante posibles situaciones de emergencia.

La suspensión de clases en Atacama, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama forma parte de las medidas preventivas adoptadas ante un evento meteorológico que tendrá su mayor impacto previsto en sectores interiores y cordilleranos del norte del país.