Emergencia Preventiva Climática: estas son las 5 regiones ante nuevo sistema frontal

Desde La Moneda, autoridades anunciaron el decreto de Emergencia Preventiva Climática en cinco regiones del norte del país, luego de participar en un Comité de Emergencia ante el nuevo sistema frontal.

¿Cuáles son las regiones con Emergencia Preventiva Climática?

La medida considera a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, zonas que podrían verse afectadas por las condiciones meteorológicas pronosticadas para los próximos días.

El anuncio fue realizado por el biministro Claudio Alvarado, quien explicó que la decisión busca anticiparse a eventuales situaciones de emergencia y facilitar la respuesta de los organismos públicos.

La medida rige desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de agosto de 2026.

¿Qué implica la Emergencia Preventiva Climática?

De acuerdo con lo explicado por la autoridad, el decreto permite anticipar trámites administrativos y mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones que podrían intervenir frente a una emergencia.

“¿Qué significa? Que estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación, con diferentes instancias, al momento de que se produzca una emergencia. Los tiempos de respuesta son importantes y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir”, explicó el secretario de Estado.

Además, el Gobierno señaló que la medida permitirá disponer de los recursos que sean necesarios para atender la primera fase de una eventual emergencia.

Esto busca que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez frente a posibles afectaciones derivadas del sistema frontal, especialmente en sectores que puedan registrar precipitaciones, vientos u otras condiciones meteorológicas adversas.

También se prepara una eventual suspensión de clases

El Ejecutivo también estableció mecanismos de coordinación para enfrentar una eventual suspensión de clases en las zonas que pudieran verse afectadas.

Según explicó Alvarado, el objetivo es que cualquier decisión de este tipo sea adoptada de manera estructurada, ordenada y coordinada, considerando la información proporcionada por Senapred y el Ministerio del Interior.

De esta manera, las autoridades podrán evaluar las condiciones locales y determinar las medidas necesarias para proteger a las comunidades y mantener informada a la población.

Refuerzan coordinación con organismos públicos y Fuerzas Armadas

Como parte de las medidas preventivas, el Ejecutivo instruyó a las y los delegados presidenciales de las regiones involucradas para fortalecer la coordinación con los distintos organismos públicos.

Esta coordinación también incluye a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de contar con disponibilidad de personal ante una eventual necesidad de entregar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

La medida preventiva busca que las instituciones tengan capacidad de respuesta antes de que se produzcan situaciones de mayor complejidad y que los recursos puedan movilizarse oportunamente.

Durante este periodo, las autoridades mantendrán la coordinación y monitoreo de las condiciones meteorológicas para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas frente al avance del sistema frontal.