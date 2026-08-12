Estado de los pasos fronterizos en Chile: Los Libertadores cerrado y hay restricciones en el norte

El sistema frontal que afecta a distintas zonas del país también mantiene restricciones en varios pasos fronterizos de Chile, debido principalmente a las condiciones meteorológicas, la acumulación de nieve y la situación registrada en el territorio argentino.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un reporte sobre el estado de los principales complejos fronterizos, destacando que la situación es especialmente compleja en algunos cruces cordilleranos.

Uno de los principales puntos afectados es el paso Los Libertadores, que conecta Chile con Argentina por la Región de Valparaíso y que permanecerá cerrado durante el resto de la semana.

Paso Los Libertadores permanecerá cerrado

El paso Los Libertadores continúa cerrado y, según informó el Gobierno, no existen por ahora las condiciones necesarias para autorizar su reapertura.

La autoridad explicó que el cierre se debe principalmente a un sistema frontal que afecta al lado argentino de la cordillera, por lo que se determinó mantener suspendido el tránsito durante el resto de la semana.

La situación de Los Libertadores es especialmente relevante para quienes tienen viajes programados entre Chile y Argentina, ya que se trata del principal paso terrestre internacional entre ambos países.

Las autoridades deberán evaluar nuevamente las condiciones meteorológicas y de seguridad antes de determinar una eventual reapertura.

Estado de los pasos fronterizos en el norte de Chile

El sistema frontal también ha provocado cambios en el funcionamiento de varios pasos fronterizos del norte.

En la Región de Arica y Parinacota, el complejo fronterizo Chacalluta opera con normalidad.

En cambio, el paso Chungará permanece abierto únicamente durante el día, debido a las condiciones existentes en la zona.

En la Región de Tarapacá, el paso Colchane funciona entre las 08:00 y las 20:00 horas.

La situación puede variar dependiendo de la evolución del sistema meteorológico y de las condiciones de seguridad en las rutas de acceso.

Pasos fronterizos cerrados en Antofagasta

La Región de Antofagasta concentra varios de los pasos fronterizos actualmente cerrados.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, permanecen cerrados los pasos:

Ollagüe

Hito Cajón

Sico

Jama

Estos cruces se encuentran afectados por las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal.

Para quienes tienen previsto viajar hacia Argentina desde el norte de Chile, es especialmente importante verificar el estado del paso antes de iniciar el viaje, ya que los horarios y condiciones de funcionamiento pueden modificarse.

Paso San Francisco permanece cerrado por acumulación de nieve

En la Región de Atacama, el paso San Francisco también permanece cerrado.

La principal causa informada por las autoridades es la acumulación de nieve, condición que impide actualmente mantener habilitado el tránsito internacional por este sector cordillerano.

La reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta ruta.

Pino Hachado volverá a operar

En el sur del país, el paso Pino Hachado, en la Región de La Araucanía, fue habilitado durante la mañana en un horario acotado, entre las 11:00 y las 19:00 horas.

La previsión entregada por el Gobierno es que este miércoles vuelva a operar dentro de ese mismo horario, sujeto a las condiciones existentes en la zona.

El funcionamiento restringido responde al monitoreo de las condiciones cordilleranas y busca permitir el tránsito manteniendo criterios de seguridad.

Cardenal Samoré continúa abierto

Una situación diferente se registra en el paso Cardenal Samoré, en la Región de Los Lagos.

Según informó el subsecretario del Interior, este complejo fronterizo continúa abierto y funcionando con normalidad.

El paso es uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Chile y Argentina en el sur del país.

¿Qué pasos fronterizos están abiertos y cuáles cerrados?

Con la información entregada por el Gobierno, el panorama es el siguiente:

Paso fronterizo Región Estado Chacalluta Arica y Parinacota Abierto y operando con normalidad Chungará Arica y Parinacota Abierto durante el día Colchane Tarapacá Abierto de 08:00 a 20:00 horas Ollagüe Antofagasta Cerrado Hito Cajón Antofagasta Cerrado Sico Antofagasta Cerrado Jama Antofagasta Cerrado San Francisco Atacama Cerrado por acumulación de nieve Los Libertadores Valparaíso Cerrado durante el resto de la semana Pino Hachado La Araucanía Operación restringida, 11:00 a 19:00 horas Cardenal Samoré Los Lagos Abierto y operando normalmente

Recomendaciones para quienes deben cruzar la frontera

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan que las personas que tengan viajes internacionales por vía terrestre revisen el estado del paso fronterizo antes de dirigirse a la cordillera.

Los horarios de funcionamiento pueden cambiar debido a nevadas, lluvias, hielo, visibilidad, estado de las rutas o nuevas condiciones meteorológicas.

En particular, quienes tengan previsto viajar entre Chile y Argentina durante los próximos días deberían considerar alternativas en caso de que el paso elegido permanezca cerrado o presente restricciones.

El sistema frontal mantiene bajo monitoreo a los principales corredores cordilleranos, por lo que la situación de los pasos fronterizos puede actualizarse durante la jornada.