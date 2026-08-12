Remate de Conservas Centauro: subastan más de 70 mil latas este 13 de agosto

La reconocida empresa nacional Conservas Centauro se encuentra en su fase final con un nuevo remate online de más de 70 mil latas de conserva, en medio del proceso de liquidación que enfrenta la histórica firma de la Región de Valparaíso.

Tras 118 años de historia, la empresa fue declarada en quiebra y mantiene compromisos con sus acreedores por $2.343 millones, mientras que Banco Consorcio figura como su principal acreedor, con una deuda de $994 millones.

La declaración de quiebra se produjo luego de una demanda de liquidación forzosa presentada por uno de sus acreedores en noviembre de 2025. El proceso fue aprobado el 5 de febrero de 2026, luego de que la compañía registrara una deuda superior a $251 millones con Termodinámica Ingeniería y Servicios Industriales Limitada.

Representantes de la empresa nacional señalaron que la competencia desde China fue uno de los factores que contribuyó a la compleja situación económica que atraviesa la firma.

Conservas Centauro: cómo participar en el remate

Este jueves 13 de agosto se realizará el remate de más de 70 mil tarros de conserva. El proceso será completamente online y comenzará a las 11:00 horas.

La puja estará a cargo de Remates del Río y entre los productos disponibles se encuentran tarros de durazno en cubitos, tomates en cubitos, frutillas y cerezas

Los alimentos estarán distribuidos en distintos lotes, una modalidad que permite participar a personas o empresas interesadas en abastecer sus negocios o adquirir productos en grandes cantidades.

Para participar, los interesados deben registrarse previamente en el sitio web de Remates del Río y revisar las condiciones establecidas para la subasta.

Los tarros fueron organizados en lotes de acuerdo con el tipo de producto y su vida útil. De esta manera, quienes participen podrán revisar previamente las características de cada lote antes de realizar sus ofertas.

Además de los alimentos, el proceso contempla la subasta de diversos bienes pertenecientes a la compañía, entre ellos mobiliario, equipos y artículos de oficina.

¿Cuándo y dónde será el remate de Conservas Centauro?

El remate se realizará online este jueves 13 de agosto desde las 11:00 horas. Para participar es necesario registrarse previamente en la plataforma de **Remates del Río**, donde también se pueden consultar los lotes disponibles y las condiciones de la subasta.