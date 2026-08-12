Sacar los remedios de su envase original puede afectar su efecto: revisa recomendaciones de experto

Trasladar los comprimidos desde su envase original hacia pastilleros, frascos u otros recipientes es una práctica frecuente en muchos hogares. La principal razón suele ser facilitar la organización de las dosis y recordar los horarios de cada tratamiento.

Sin embargo, lo que parece una medida práctica puede generar riesgos para la calidad, estabilidad y seguridad de algunos medicamentos.

Así lo advierte Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), quien explica que el envase en que se comercializa un medicamento cumple una función que va más allá de contener el producto.

El especialista señala que los envases están diseñados para proteger los medicamentos de la humedad, la luz, el oxígeno y los cambios de temperatura, factores que pueden acelerar el deterioro de algunos principios activos o modificar las características físicas del producto.

Medicamentos que requieren mayor protección

No todos los medicamentos presentan la misma sensibilidad frente a las condiciones ambientales. Existen formulaciones que necesitan permanecer protegidas hasta el momento de su administración.

Entre ellas se encuentran los comprimidos efervescentes, medicamentos sublinguales, cápsulas blandas, formulaciones de liberación modificada y algunos productos higroscópicos.

En estos casos, retirar anticipadamente el medicamento de su envase puede afectar su estabilidad.

De acuerdo con Torres, perder esta protección puede reducir el efecto terapéutico o modificar la velocidad con que el organismo absorbe el principio activo, dependiendo de las características específicas de cada medicamento.

Por eso, antes de trasladar un medicamento a otro recipiente, es importante consultar las indicaciones de almacenamiento proporcionadas por el fabricante o solicitar orientación a un profesional de la salud.

Sacar los medicamentos también puede aumentar el riesgo de errores

El problema no se limita a la conservación del medicamento. Retirar los comprimidos de su envase original también puede provocar una pérdida de información importante para la seguridad del paciente.

El envase permite identificar datos como el nombre del medicamento, dosis, fecha de vencimiento, número de lote y condiciones de almacenamiento.

Al mantener las pastillas sueltas en un pastillero o recipiente sin identificación, aumenta la posibilidad de confundir medicamentos de apariencia similar, utilizar un producto vencido o no identificar correctamente un fármaco en caso de una alerta sanitaria.

Por esta razón, conservar los medicamentos correctamente también forma parte de un uso seguro y responsable de los tratamientos.

¿Cómo se deben guardar los medicamentos?

Las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y el Ministerio de Salud apuntan a mantener los medicamentos en su envase original y respetar las condiciones indicadas por el fabricante.

En términos generales, se recomienda:

Mantener los medicamentos en su envase original hasta el momento de utilizarlos.

Guardarlos en un lugar fresco y seco.

Protegerlos de la luz solar directa.

Evitar espacios expuestos a humedad o cambios importantes de temperatura.

Mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas.

Revisar siempre la fecha de vencimiento y las instrucciones de almacenamiento.

Un punto importante es evitar asumir que todos los medicamentos pueden conservarse de la misma manera. Las condiciones específicas pueden variar según el principio activo y la formulación.

¿Cuándo se pueden utilizar pastilleros?

El especialista explica que existe una excepción cuando se trata de sistemas personalizados de dosificación, en los que el reenvasado se realiza bajo procedimientos estandarizados y con la supervisión de un químico farmacéutico.

En estos casos, el profesional evalúa previamente qué medicamentos pueden ser trasladados a otro envase sin comprometer su estabilidad, considerando las características de cada tratamiento.

Por ello, utilizar un pastillero por cuenta propia no es equivalente a un sistema profesional de dosificación.

La recomendación es no retirar los comprimidos antes de tiempo

Para Fernando Torres, la recomendación general es evitar sacar los comprimidos de su empaque original antes del momento de tomarlos, salvo que exista una indicación profesional.

Ante cualquier duda sobre la conservación de un medicamento, el químico farmacéutico puede orientar sobre las condiciones adecuadas para mantenerlo y sobre si es seguro trasladarlo a otro recipiente.

Mantener los medicamentos correctamente almacenados permite proteger su estabilidad, conservar la información necesaria para identificarlos y reducir el riesgo de errores durante el tratamiento.