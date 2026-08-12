¿Son obligatorias las cadenas para ir a la nieve en Chile? Esto dice la ley y qué neumáticos ayudan

Con la llegada de las nevadas, muchos conductores se preguntan si basta con tener un vehículo con tracción en las cuatro ruedas o si es necesario llevar cadenas para nieve. La respuesta depende de la ruta, las condiciones meteorológicas y las disposiciones que adopte la autoridad para cada camino.

En Chile no existe una regla general que obligue a todos los automóviles a circular con cadenas durante todo el invierno. Sin embargo, las autoridades pueden establecer exigencias específicas para determinadas rutas y períodos, especialmente en sectores cordilleranos.

¿Cuándo son obligatorias las cadenas para subir a la nieve?

Un ejemplo especialmente relevante para quienes suben desde Santiago hacia la cordillera es la Ruta G-21, que conecta la capital con sectores como Farellones y Valle Nevado.

La resolución vigente para 2026 establece que, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, el porte de cadenas es obligatorio para toda clase de vehículos motorizados que circulen por determinados períodos de la Ruta G-21 cuando Senapred declare Alerta Temprana Preventiva o cuando exista un pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, situación que puede ser determinada preventivamente por Carabineros o la Municipalidad de Lo Barnechea.

Esto significa que no basta con saber que es invierno o que habitualmente nieva en la cordillera. La obligación puede activarse de acuerdo con las condiciones de la ruta y las instrucciones de la autoridad.

Además, pueden existir restricciones adicionales de circulación. Por eso, antes de iniciar el viaje conviene revisar las condiciones de la ruta y las disposiciones vigentes para ese día.

¿Tener un auto 4x4 evita llevar cadenas?

No necesariamente. La tracción integral o 4x4 puede mejorar la capacidad del vehículo para avanzar sobre superficies de baja adherencia, pero no elimina automáticamente una eventual exigencia de porte de cadenas.

La tracción y los neumáticos cumplen funciones diferentes. Un sistema 4x4 puede distribuir la fuerza entre las ruedas, pero el contacto con el pavimento sigue dependiendo de los neumáticos.

Por eso, un SUV con tracción integral y neumáticos convencionales no debería considerarse automáticamente preparado para cualquier condición de nieve o hielo.

¿Hay excepciones a la obligación?

Sí, pero deben entenderse como excepciones establecidas por la propia autoridad para determinadas rutas y situaciones, no como una regla general que permita a cualquier conductor prescindir de las cadenas.

En la regulación de la Ruta G-21, por ejemplo, existen excepciones para determinados vehículos de emergencia, inspección fiscal, organismos públicos y residentes debidamente autorizados, entre otros casos especificados en la resolución.

Por eso, la pregunta correcta no es solamente “¿son obligatorias las cadenas en Chile?”, sino “¿qué exige la autoridad en la ruta que voy a utilizar y en las condiciones que habrá ese día?”

¿Los neumáticos de invierno pueden reemplazar las cadenas?

Aquí aparece una de las principales novedades tecnológicas de los neumáticos modernos. Existen neumáticos diseñados específicamente para condiciones invernales y también neumáticos all season o all weather que incorporan el marcado 3PMSF, correspondiente al símbolo de una montaña de tres picos con un copo de nieve.

Ese símbolo indica que el neumático fue sometido a pruebas normalizadas de desempeño sobre nieve y cumplió los requisitos correspondientes.

Los neumáticos de invierno utilizan compuestos y diseños de banda de rodadura que mantienen mejores características de adherencia a bajas temperaturas. Michelin, por ejemplo, señala que están diseñados para condiciones invernales por debajo de los 7 °C y que sus ventajas aparecen no solamente sobre nieve, sino también sobre pavimento frío, mojado o helado.

Pero hay una diferencia importante: que un neumático tenga tecnología para nieve no significa automáticamente que quede exento de una exigencia específica de cadenas en Chile. Si la autoridad establece el porte obligatorio de cadenas para una ruta determinada, el conductor debe cumplir esa disposición salvo que la propia norma contemple una alternativa.

¿Cadenas metálicas o alternativas textiles?

Las cadenas metálicas continúan siendo una solución especialmente efectiva cuando existe nieve acumulada o hielo y son exigidas por la autoridad.

También existen sistemas textiles y otras soluciones de emergencia para mejorar la tracción. Sin embargo, no todas las alternativas son equivalentes ni necesariamente cumplen una exigencia legal de porte de cadenas.

Por eso, antes de comprar o arrendar un sistema, es importante comprobar qué exige específicamente la ruta y qué tipo de dispositivo acepta la autoridad.

¿Las cadenas se deben llevar o instalar?

Son dos situaciones diferentes. Cuando una resolución establece el porte obligatorio, significa que el conductor debe llevarlas consigo. Si las condiciones de la ruta hacen necesario instalarlas, Carabineros u otra autoridad competente puede establecer las condiciones de circulación correspondientes.

Además, la necesidad de utilizar cadenas puede cambiar rápidamente. Una ruta que está despejada en la mañana puede presentar nieve o hielo después de una nevada.

Por eso, llevar cadenas aunque en el momento de salir no estén instaladas es una medida de prevención especialmente relevante para quienes se dirigen a sectores cordilleranos.

¿Qué pasa con otras rutas de nieve en Chile?

Las exigencias no son idénticas en todo el país. Durante 2026 se han dictado distintas resoluciones que regulan o restringen la circulación en rutas afectadas por condiciones invernales. Por ejemplo, la Ruta N-55 hacia Nevados de Chillán ha tenido disposiciones específicas de restricción de tránsito en determinados sectores.

Esto demuestra por qué no es recomendable aplicar automáticamente las reglas de Farellones o Valle Nevado a otras zonas de Chile.

La obligación puede variar según la ruta, el período, el estado del camino y las instrucciones de la autoridad.

Antes de subir a la nieve: ¿qué revisar?

Además de las cadenas, hay varios elementos que pueden marcar una diferencia importante en seguridad: