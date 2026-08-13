Bono de $30 mil por hijo: revisa tu tramo del RSH y quiénes podrán recibirlo

Un nuevo bono de $30.000 por hijo avanza en el Congreso con una propuesta del Gobierno que busca ampliar el número de familias que podrán acceder al beneficio. La iniciativa contempla un pago automático para niños y niñas que cumplan con los requisitos de edad y vulnerabilidad establecidos en el proyecto de ley.

El Gobierno anunció la presentación de una indicación al proyecto de ley de bono de $30.000 por hijo, el que se encuentra en 2.º trámite en el Congreso, con el objetivo de ampliar el universo de beneficiarios que recibirán el aporte económico.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, confirmó que la medida sumará a familias de acogida y a mujeres embarazadas al momento del nacimiento de sus hijos, manteniendo la entrega automática del dinero sin necesidad de postulación.

Para acceder al pago de $30.000, los niños y niñas deben cumplir con las condiciones establecidas en la iniciativa legal que se discute en el Poder Legislativo.

Requisitos para recibir el pago de $30 mil

El beneficio se otorgará de manera automática por cada integrante que cumpla con las siguientes condiciones:

Tener entre 0 y 13 años al 1 de junio de 2026 .

. Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Cada niño o niña dará derecho a un solo bono.

Prioridad para el cobro del beneficio

La iniciativa establece un orden de prelación para determinar qué adulto recibirá la transferencia bancaria directa:

Personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Quienes cobran la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Beneficiarios del subsidio para personas con discapacidad (artículo 35 de la Ley N.º 20.255).

Personas que reciben las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o jefa de hogar, cuando no corresponda ninguno de los casos anteriores.

Consulta del tramo en el Registro Social de Hogares

Las personas pueden verificar si cumplen con el requisito socioeconómico ingresando al sitio oficial de ChileAtiende con su ClaveÚnica para revisar el porcentaje correspondiente en el Registro Social de Hogares.

De esta manera, conocer el tramo registrado en el RSH permite verificar si el hogar se encuentra dentro del 80% más vulnerable considerado por la iniciativa para acceder al beneficio, siempre que el proyecto sea aprobado y se cumplan las demás condiciones establecidas.

Bono de $30 mil por hijo: qué falta para recibirlo

La ampliación de los beneficiarios todavía depende de la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. Por ello, cumplir actualmente con el tramo del RSH y la edad no significa que el bono ya esté disponible para cobro. Una vez aprobada la normativa, las autoridades deberán informar la fecha de inicio y el mecanismo definitivo de pago.