Operación Cancerbero: trasladan a 687 reos de alta peligrosidad a cárcel de Talca

Un despliegue terrestre y aéreo de gran magnitud comenzó durante la madrugada de este jueves para trasladar a 687 personas privadas de libertad de alta peligrosidad desde distintos recintos penitenciarios del país hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en Talca.

Bautizado como “Operación Cancerbero”, el procedimiento considera a 37 integrantes de estructuras vinculadas al crimen organizado, entre ellos nueve líderes y 28 miembros de estas organizaciones. A ellos se suman 154 internos calificados como de alto compromiso delictual y especial peligrosidad.

La primera fase comenzó con 295 reclusos que permanecían en un módulo transitorio de Gendarmería ubicado en el sector del Centro de Justicia de Santiago. Una segunda etapa contempla el traslado de otros 392 internos.

Los reclusos provienen de distintos establecimientos penitenciarios, incluyendo unidades de Arica y Parinacota, Alto Hospicio, Puerto Montt y recintos de la Región Metropolitana como Puente Alto, Colina 1, Colina 2 y el Recinto Especial de Alta Seguridad (REPAS).

En el caso de quienes se encontraban fuera de Santiago, el traslado hacia la capital se realizó escalonadamente entre el fin de semana y este miércoles, bajo medidas especiales de seguridad, para concentrar a los internos antes de iniciar el recorrido hacia la Región del Maule.

“Como parte del procedimiento, durante la madrugada de hoy los internos fueron equipados con vestimenta especial de alta visibilidad, diseñada para permitir su rápida identificación ante cualquier contingencia. Posteriormente, alrededor de las 06:30 horas, abordaron los vehículos destinados al operativo”, informó la Oficina del Presidente José Antonio Kast.

El convoy inició su desplazamiento cerca de las 07:00 horas por la Ruta 5 Sur, bajo la custodia de un contingente compuesto por cerca de 100 vehículos, entre carros celulares y blindados de Gendarmería, además de unidades de Control de Orden Público (COP) y del GOPE de Carabineros.

El operativo cuenta también con vigilancia aérea de dos helicópteros policiales durante el trayecto hacia Talca.

La reubicación responde a una decisión administrativa del Ministerio de Justicia destinada a reorganizar la población penal y optimizar las capacidades del sistema penitenciario. El Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna tiene capacidad para aproximadamente 2.300 personas y, hasta antes del operativo, albergaba a cerca de 500 internos.

Hasta el recinto está previsto que llegue el Presidente José Antonio Kast junto a los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, para entregar detalles del procedimiento y del funcionamiento de la unidad penitenciaria.

Tras la salida del convoy desde Santiago, se restableció el tránsito vehicular en el perímetro de Avenida Pedro Montt, que había sido intervenido como parte de las medidas de seguridad del operativo.