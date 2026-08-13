¿Cuándo llueve en Santiago? Pronóstico anticipa hasta 5 días de precipitaciones

Después de varios días sin precipitaciones, la Región Metropolitana volverá a registrar lluvia debido al avance de una baja segregada, fenómeno asociado a una masa de aire frío que puede generar inestabilidad y precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existe probabilidad de lluvia en la región a partir del jueves 13 de agosto.

Sin embargo, meteorólogos anticipan que algunas precipitaciones podrían comenzar antes, con chubascos débiles en determinados sectores de Santiago y sus alrededores.

El fenómeno podría extenderse durante varios días y generar distintas instancias de lluvia en la capital, incluyendo nuevas precipitaciones durante el próximo fin de semana.

¿Cuándo llueve en Santiago, según el pronóstico?

La cordillera de la Región Metropolitana podría registrar chubascos de nieve débiles, además de viento entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Según el pronóstico de Meteochile, condiciones similares podrían mantenerse al menos hasta el viernes.

En sectores precordilleranos e incluso en algunas zonas de Santiago también podría aparecer lluvia, aunque inicialmente sería de carácter muy débil.

El escenario cambiaría durante la noche del jueves 13 de agosto, cuando se espera el inicio de chubascos en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Tanto el jueves como el viernes 14 de agosto, el cielo permanecería cubierto y las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

¿Cuántos milímetros de lluvia caerían en Santiago?

Hasta ahora, las estimaciones apuntan a acumulaciones de entre 1 y 5 milímetros de agua, por lo que no se trataría de un evento de precipitaciones particularmente intenso.

Sin embargo, los meteorólogos han advertido que la baja segregada es un fenómeno errático, por lo que su trayectoria y comportamiento pueden experimentar modificaciones a medida que se acerque el evento.

Por esta razón, el pronóstico podría actualizarse durante los próximos días y modificar tanto la cantidad de precipitaciones como las zonas que recibirán lluvia.

¿Volverá a llover durante el fin de semana?

Los modelos meteorológicos también muestran señales de nuevas precipitaciones hacia el fin de semana.

El meteorólogo Javier Hernández, de Meteored, anticipó que un nuevo pulso de lluvia y nieve en la cordillera podría llegar desde el sábado 15 de agosto y prolongarse incluso hasta el domingo 16.

De concretarse este escenario, la Región Metropolitana podría acumular hasta cinco días con precipitaciones durante esta semana, considerando los distintos pulsos asociados al sistema meteorológico.

Pronóstico de lluvia en Santiago podría cambiar

Aunque los modelos actuales apuntan a varios episodios de precipitaciones, se trata de un pronóstico en desarrollo que puede presentar modificaciones durante las próximas actualizaciones meteorológicas.

Por ello, la evolución de la baja segregada deberá seguirse durante los próximos días, especialmente considerando que este tipo de fenómeno puede presentar cambios en su trayectoria e intensidad.