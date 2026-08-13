¿Podría un asteriode impactar en la Tierra?: Experto NASA llama a prepararse ante futuros impactos

El acercamiento del asteroide Apofis a la Tierra en abril de 2029 será una oportunidad única para la ciencia, pero no representa una amenaza para el planeta. Así lo explica el experto en asteroides de la NASA Humberto Campins, quien destaca que, aunque actualmente no se conocen objetos que estén “acechando” a la Tierra, los grandes impactos son inevitables a escala de la civilización.

En una entrevista con EFE, en el marco del congreso ‘The Many Pathways to Spaces’, Campins sostuvo que las personas, “como individuos”, no tienen “nada de qué preocuparse” por un impacto de asteroide, debido a que la probabilidad de que uno ocurra durante la vida de una persona es muy baja.

Sin embargo, el especialista plantea que la humanidad “sí debe prepararse” para esta amenaza a largo plazo. Según explicó, un gran impacto como el que provocó la extinción de los dinosaurios podría volver a ocurrir si no se desarrollan técnicas, tecnologías y programas destinados a desviar objetos que eventualmente puedan colisionar con la Tierra.

Defensa planetaria

Hace “por lo menos tres o cuatro décadas”, la NASA consiguió convencer al Gobierno estadounidense de que los asteroides representaban una amenaza que debía ser estudiada. Desde entonces, se ha desarrollado una red internacional de telescopios y científicos encargada de detectar estos objetos y determinar si sus trayectorias podrían representar un peligro para el planeta.

Para evaluar este riesgo se utiliza, entre otras herramientas, la escala de Torino, un modelo que permite clasificar la probabilidad y las consecuencias potenciales de un impacto.

Aunque hasta ahora la humanidad no ha enfrentado una amenaza de este tipo, distintas agencias espaciales realizan simulacros internacionales cada tres años, con el objetivo de mantener protocolos y conocimientos que permitan responder ante una eventual emergencia.

Uno de los avances más importantes en esta materia fue la misión DART de la NASA, que en 2022 demostró que es posible modificar la órbita de un asteroide pequeño mediante un impacto cinético. El experimento marcó un hito para la denominada defensa planetaria.

Apofis se acercará a la Tierra en 2029

El asteroide Apofis, de aproximadamente 375 metros de diámetro, pasará en abril de 2029 a menos de 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la órbita de muchos satélites de comunicaciones.

Este acercamiento permitirá que pueda ser observado desde la Tierra sin necesidad de contar necesariamente con equipamiento profesional.

Pese a la cercanía del fenómeno, Campins enfatizó que no existe riesgo de impacto ni de desvío durante el encuentro de 2029. El interés científico está puesto en estudiar cómo la interacción gravitacional con la Tierra puede modificar algunas características y el comportamiento del asteroide.

Para ello participarán misiones como OSIRIS-APEX de la NASA y Ramses de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambas tendrán la posibilidad de analizar cómo Apofis se deforma y cambia bajo la influencia de la gravedad terrestre.

La preparación es clave ante futuros asteroides

Aunque Apofis no representa un peligro para la Tierra en 2029, su acercamiento permitirá mejorar el conocimiento científico sobre estos objetos y fortalecer las estrategias de defensa planetaria.

La detección temprana, la observación permanente y el desarrollo de tecnologías capaces de modificar la trayectoria de un asteroide son elementos fundamentales para que la humanidad pueda responder ante una eventual amenaza futura. Para los expertos, prepararse con décadas de anticipación es precisamente la mejor manera de reducir el riesgo.