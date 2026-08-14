¿Hace cuánto no te realizas un chequeo? Cinco señales para cuidar tu salud

Sentirse bien no siempre significa estar saludable. Muchas enfermedades crónicas pueden avanzar durante años sin provocar síntomas evidentes, por lo que postergar los controles preventivos puede significar perder una oportunidad para detectar factores de riesgo y actuar a tiempo.

Las largas jornadas laborales, la dificultad para conseguir una hora médica y la sensación de no necesitar atención porque no existen molestias hacen que muchas personas dejen sus controles para después. Sin embargo, mantener evaluaciones periódicas permite conocer el estado de salud y tomar medidas antes de que aparezcan complicaciones.

Muchas enfermedades crónicas evolucionan silenciosamente durante años. Esperar a sentir síntomas para consultar significa perder una oportunidad valiosa de intervenir antes de que aparezcan complicaciones. La prevención permite identificar factores de riesgo y actuar oportunamente para evitar que esos riesgos se transformen en una enfermedad.

Sin embargo, el especialista advierte que el principal desafío hoy no es solo generar conciencia sobre la importancia de los controles, sino facilitar el acceso a ellos. “Las personas pasan parte importante de su vida en el trabajo y, muchas veces, es la falta de tiempo la que termina postergando su salud. Acercar programas preventivos a las empresas permite eliminar esa barrera y convertir la prevención en una práctica habitual, en lugar de algo esporádico”, señala Eduardo Bustorf, CEO de Besplus, empresa dedicada a desarrollar programas de prevención para acercar la salud a los trabajadores.

El experto agrega que la prevención no solo se debe limitar a realizar exámenes. “Una estrategia preventiva integral considera una evaluación del estado de salud, la identificación de factores de riesgo, la orientación de profesionales y un seguimiento que permita acompañar a las personas en la adopción de hábitos saludables. Ese proceso hace posible detectar precozmente enfermedades crónicas, pero también abordar riesgos asociados al trabajo, como el sedentarismo, el estrés, los trastornos musculoesqueléticos o los problemas de salud mental, antes de que afecten la calidad de vida o generen ausentismo laboral”, afirma.

¿Cómo saber si ya es momento de realizar un chequeo preventivo?

1. Hace más de dos años que no conoce sus principales indicadores de salud

Si hace tiempo que no controla su presión arterial, glicemia, colesterol u otros indicadores básicos, probablemente ya sea momento de realizar una evaluación preventiva. Muchas enfermedades comienzan con alteraciones que solo pueden detectarse mediante controles oportunos.

2. El trabajo termina desplazando su salud

Si lleva meses o incluso años postergando controles porque no encuentra tiempo para asistir a un centro de salud, es recomendable buscar alternativas que acerquen la prevención a su rutina. Hoy muchas empresas cuentan con programas preventivos que facilitan el acceso a evaluaciones sin interferir con la jornada laboral.

3. Su trabajo implica sedentarismo, estrés o exigencias físicas repetitivas

Las condiciones laborales también influyen en la salud. Permanecer muchas horas sentado, trabajar por turnos, realizar movimientos repetitivos o estar expuesto a altos niveles de estrés puede aumentar el riesgo de desarrollar distintas enfermedades si estos factores no se evalúan oportunamente.

4. Presenta factores de riesgo, aunque no tenga síntomas

Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer, además de factores como tabaquismo, sobrepeso, hipertensión o colesterol elevado, justifican una evaluación preventiva, incluso cuando la persona se siente completamente sana.

5. Nunca ha participado en un programa preventivo con seguimiento

Realizarse exámenes es solo el primer paso. Lo realmente importante es interpretar los resultados, conocer los riesgos individuales y contar con un seguimiento que permita monitorear la evolución de la salud y promover cambios de hábitos sostenibles en el tiempo.

La prevención permite actuar antes de que aparezcan los síntomas

Un chequeo preventivo no consiste únicamente en realizar una serie de exámenes. La evaluación debe considerar los antecedentes y factores de riesgo de cada persona, junto con orientación profesional y seguimiento. De esta manera, es posible detectar tempranamente alteraciones y adoptar medidas para reducir riesgos.