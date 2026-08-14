¿Qué se puede ingresar a Chile después de viajar al extranjero? Guía del SAG y Aduanas

Volver a Chile después de unas vacaciones puede significar regresar con más ropa, recuerdos, alimentos, regalos y compras realizadas durante el viaje. Sin embargo, algunos productos están sujetos a restricciones sanitarias o aduaneras.

Por eso, antes de cerrar la maleta de regreso es importante saber qué se puede ingresar a Chile, qué productos deben declararse y cuáles están prohibidos o requieren autorización.

¿Qué hay que declarar al ingresar a Chile?

Todas las personas que ingresan al país deben completar la Declaración Jurada SAG, ya sea en formato digital o en papel. El trámite es obligatorio y gratuito y puede realizarse hasta un día antes de la llegada a Chile a través de la plataforma habilitada por el SAG.

La declaración permite informar si se llevan productos de origen animal o vegetal, entre otros artículos regulados.

Una regla fundamental es declarar aunque no se tenga certeza de que el producto está permitido. El hecho de declarar no significa que necesariamente será decomisado: será un inspector del SAG quien determine si puede ingresar al país de acuerdo con las condiciones sanitarias vigentes.

¿Qué alimentos se pueden ingresar a Chile?

Los alimentos son uno de los principales motivos de dudas entre los viajeros. El SAG establece condiciones específicas dependiendo del producto, su origen, elaboración, envase y procedencia.

Alimentos industrializados

Algunos alimentos procesados pueden ingresar cuando cumplen las condiciones establecidas por el SAG. En el caso de productos de origen animal, por ejemplo, pueden existir requisitos relacionados con que sean industrializados, estén correctamente identificados y se encuentren sellados de fábrica o por un comercio establecido.

Por eso, antes de traer alimentos desde otro país conviene revisar específicamente las condiciones aplicables al producto.

Quesos y productos lácteos

El SAG establece que pueden ingresar determinados productos lácteos industrializados que cumplan las condiciones sanitarias correspondientes.

En particular, se permite el ingreso de quesos, con excepción de los quesos frescos, que están sujetos a requisitos específicos. También existen condiciones para yogur, leche cultivada, crema ácida y otros productos lácteos.

Carne y productos cárnicos

Aquí las restricciones son mayores.

El ingreso de carne fresca o cruda y de determinadas preparaciones cárnicas crudas está prohibido. En cambio, algunos productos cárnicos procesados pueden ingresar si cumplen condiciones específicas, como ser industrializados, estar correctamente etiquetados, sellados, sin hueso y proceder de países que cumplan las condiciones sanitarias exigidas.

Por eso, productos como embutidos, jamones, carnes crudas o preparaciones caseras no deberían guardarse simplemente en la maleta pensando que, por ser para consumo personal, están automáticamente permitidos.

¿Se pueden ingresar frutas, verduras y plantas?

Los productos de origen vegetal deben ser declarados al ingresar a Chile. Esto incluye frutas, verduras, semillas, plantas y otros productos vegetales.

El hecho de que una fruta o alimento vegetal sea comprado para consumo personal no significa que pueda ingresar libremente. El SAG revisa estos productos y determina si cumplen las condiciones para entrar al país.

Esto es especialmente importante porque determinados insectos, hongos, bacterias o enfermedades pueden ingresar accidentalmente junto con productos agrícolas y representar un riesgo para la agricultura chilena.

¿Y las artesanías?

También hay que tener cuidado con los recuerdos comprados durante un viaje.

Artesanías elaboradas con madera, semillas, fibras vegetales, cueros, huesos, cuernos, plumas u otras materias de origen animal o vegetal pueden estar sujetas a control del SAG.

La recomendación es declararlas y permitir que el inspector determine si cumplen las condiciones para ingresar. La declaración contempla incluso artesanías y adornos confeccionados con materiales de origen animal.

¿Qué pasa con las compras realizadas en el extranjero?

Además de las restricciones sanitarias del SAG, las compras están sujetas a las normas de Aduanas.

La franquicia de viajero permite ingresar determinados bienes sin pagar impuestos, siempre que cumplan las condiciones establecidas y correspondan a artículos que no tengan carácter comercial. Aduanas también establece franquicias específicas para determinados productos y compras realizadas en tiendas Duty Free.

Por eso, si durante el viaje se realizaron compras de alto valor o en cantidades que puedan parecer destinadas a una actividad comercial, es importante revisar previamente las condiciones de ingreso.

¿Se pueden traer regalos?

Sí, pero los regalos también forman parte de las mercancías que ingresan al país.

Aduanas contempla franquicias para viajeros y establece límites y condiciones para determinados bienes. El criterio no depende solamente de que un artículo haya sido comprado como regalo: también importan su naturaleza, cantidad, valor y las condiciones de la franquicia correspondiente.

Por eso, conservar las boletas o comprobantes de compra puede ser útil para acreditar el valor de los productos.

¿Qué pasa con las compras del Duty Free?

Las compras realizadas en las tiendas Duty Free de los aeropuertos internacionales chilenos tienen franquicias específicas. Aduanas informa actualmente una franquicia de hasta US$675 por pasajero para compras realizadas en estos establecimientos, bajo las condiciones correspondientes.

Esto no significa que cualquier producto comprado en el extranjero quede automáticamente libre de impuestos. Las compras realizadas fuera de los establecimientos que corresponden a la franquicia tienen que analizarse de acuerdo con las reglas generales de Aduanas.

¿Qué ocurre si llevo un producto que no sé si está permitido?

La recomendación más importante es declararlo. Los productos regulados por el SAG, estén declarados o no, pueden ser inspeccionados mediante revisión manual, rayos X o equipos detectores de la Brigada Canina. Finalmente, será el inspector quien determine si el producto cumple las condiciones para ingresar.

No declarar un producto que debía ser informado puede generar multas. El SAG ha reiterado que la declaración es obligatoria para quienes ingresan a Chile y que debe realizarse incluso cuando el pasajero tenga dudas respecto de un producto.

¿Qué productos conviene revisar antes de regresar?

Entre los artículos que requieren especial atención están:

Frutas y verduras.

Semillas y plantas.

Carnes y embutidos.

Quesos y otros productos lácteos.

Miel y productos apícolas.

Alimentos caseros.

Artesanías de origen animal o vegetal.

Productos veterinarios.

Alimentos para animales.

Productos agrícolas.

Compras y regalos de alto valor.

Mercancías en cantidades que puedan considerarse comerciales.

La lista no significa que todos estos productos estén prohibidos: cada uno tiene condiciones particulares de ingreso y debe ser declarado cuando corresponda.

Declarar es mejor que arriesgarse

La regla más importante para quienes regresan a Chile desde el extranjero es simple: ante la duda, declarar.

El SAG busca proteger el patrimonio fito y zoosanitario del país, mientras que Aduanas controla el ingreso de mercancías y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Ambas instituciones participan en los controles de ingreso y disponen de información específica para los viajeros.

Por eso, antes de emprender el regreso, revisar qué productos llevamos en la maleta puede evitar que un recuerdo gastronómico, una artesanía o una compra termine convertido en un problema en el control fronterizo.