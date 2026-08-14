Sin pasaporte: revisa aquí a cuáles países puedes viajar desde Chile solo con la cédula

Gracias a diversos acuerdos internacionales, los ciudadanos chilenos disfrutan del beneficio de ingresar a ciertos países únicamente con su cédula de identidad, sin necesidad de portar un pasaporte.

Asimismo, el pasaporte chileno es reconocido como uno de los más prestigiosos a nivel mundial, permitiendo el acceso sin visa a una amplia cantidad de naciones.

En la actualidad, los chilenos tienen la posibilidad de viajar sin visa a más de 170 países, lo que evidencia la confianza y el reconocimiento internacional hacia Chile.

Sin pasaporte: Países a los que puedes viajar desde Chile solo con tu carnet de identidad