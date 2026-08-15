Alza de la luz: seis medidas para reducir el consumo eléctrico del hogar durante el invierno

Con una nueva alza en las tarifas eléctricas que comenzará a reflejarse en las próximas boletas, miles de hogares chilenos enfrentarán uno de los períodos de mayor gasto energético del año. El invierno no solo obliga a utilizar sistemas de calefacción durante más horas, sino que también incrementa el uso de electrodomésticos como lavadoras, secadoras, hornos y refrigeradores, elevando el consumo mensual de electricidad.

En este contexto, especialistas en eficiencia energética coinciden en que pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden traducirse en un ahorro importante al final del mes, sin afectar el confort del hogar.

¿Qué electrodomésticos consumen más energía en invierno?

Aunque la calefacción suele representar el mayor gasto eléctrico en los meses fríos, otros equipos también aumentan significativamente su uso. Las secadoras funcionan durante más tiempo debido a las bajas temperaturas y la humedad; los hornos y cocinas se utilizan con mayor frecuencia para preparar comidas calientes; mientras que el refrigerador debe trabajar de manera constante para conservar los alimentos.

Frente a este escenario, optimizar el funcionamiento de estos equipos puede contribuir a contener el impacto del alza en las cuentas de electricidad.

“La eficiencia energética no significa dejar de utilizar los electrodomésticos, sino hacerlo de manera más consciente. Acciones simples, como aprovechar la capacidad completa de los equipos, seleccionar el programa adecuado y realizar mantenciones periódicas, pueden ayudar a evitar consumos innecesarios”, explica Javier Canales, Coordinator Trainer de Electrolux.

Seis recomendaciones para ahorrar electricidad

Aprovechar la capacidad completa de lavado

Uno de los errores más frecuentes es utilizar la lavadora o el lavavajillas con cargas parciales. Completar la capacidad recomendada por el fabricante permite reducir la cantidad de ciclos semanales y disminuir tanto el consumo de agua como de energía.

Lavar con agua fría cuando sea posible

La mayor parte de la ropa cotidiana no necesita programas de alta temperatura. Utilizar agua fría o ciclos de baja temperatura resulta suficiente para muchas prendas y reduce considerablemente la energía destinada al calentamiento del agua.

Mejorar la eficiencia del secado

Durante el invierno, la secadora se vuelve casi imprescindible en muchos hogares. Para optimizar su rendimiento se recomienda realizar un buen centrifugado previo, no sobrecargar el tambor y limpiar regularmente los filtros, lo que permite una mejor circulación del aire y ciclos más eficientes.

Evitar pérdidas de frío en el refrigerador

Abrir la puerta durante períodos prolongados, guardar alimentos aún calientes o mantener sellos deteriorados obliga al refrigerador a trabajar más tiempo para recuperar la temperatura interna. Mantener una temperatura estable ayuda a disminuir el consumo eléctrico y prolonga la vida útil del equipo.

Cocinar aprovechando el calor

Precalentar el horno solo cuando la preparación lo requiera, evitar abrir la puerta constantemente y utilizar el calor residual durante los últimos minutos de cocción son prácticas sencillas que permiten ahorrar energía. Si es posible, cocinar varias preparaciones de manera consecutiva también mejora la eficiencia.

Mantener los electrodomésticos en buen estado

La limpieza periódica de filtros, ductos, bandejas y sistemas de ventilación favorece un funcionamiento más eficiente de lavadoras, secadoras, hornos, lavavajillas y refrigeradores. Asimismo, al momento de reemplazar un electrodoméstico, conviene revisar la etiqueta de eficiencia energética para comparar el consumo de los distintos modelos y privilegiar aquellos que generen un menor gasto en el largo plazo.

El ahorro también depende de los hábitos

Si bien la tecnología ha permitido desarrollar electrodomésticos cada vez más eficientes, especialistas señalan que el comportamiento de los usuarios sigue siendo un factor determinante en el consumo energético del hogar. Acciones tan simples como elegir el programa adecuado de lavado, evitar ciclos innecesarios o realizar mantenciones preventivas pueden marcar una diferencia en la cuenta mensual.

Con el aumento de las tarifas eléctricas y la llegada de los meses más fríos, adoptar hábitos de consumo responsable aparece como una de las herramientas más efectivas para aliviar el impacto del gasto energético en el presupuesto familiar.