¿Conviene comprar un auto en agosto? Explican las oportunidades antes del cambio de año modelo

Agosto suele marcar un momento particular para el mercado automotor chileno. Mientras los concesionarios comienzan a preparar la llegada de vehículos correspondientes al año modelo 2027, pueden aparecer ofertas y descuentos en determinados autos, versiones y unidades que aún tienen stock.

Peor, ¿conviene comprar un auto en agosto de 2026 o esperar el año modelo 2027? ¿Qué dicen los expertos?

¿Por qué agosto puede ser un buen mes para comprar un auto?

Agosto puede ofrecer oportunidades especialmente atractivas para quienes privilegian el precio por sobre tener el año modelo más reciente.

“El sector tiene la costumbre de ofrecer atractivas ofertas a quienes estén dispuestos a sacrificar el año modelo 2027 con precios muy atractivos en modelos y versiones que están más rezagadas en su volumen de ventas”, señala Martín Bresciani, presidente de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM A.G.)

Según el dirigente, esta estrategia comercial está ampliamente extendida en el mercado automotor .“Es una medida muy sana y ya extendida de convertir a agosto en un mes de ofertas irrepetibles. Los consumidores lo saben y lo aprovechan de forma muy decidida”, agrega.

¿Qué pasa con el cambio de año modelo 2026 a 2027?

Uno de los principales aspectos que debe evaluar quien quiera comprar un auto en agosto es la diferencia entre adquirir un vehículo año modelo 2026 o esperar por uno 2027.

Tener un año modelo más reciente puede ser relevante para algunos consumidores, particularmente al momento de vender o renovar el vehículo. Sin embargo, la diferencia de precio entre ambas alternativas también puede ser significativa.

“Las ofertas en muchos casos superan largamente la felicidad de tener un vehículo 2027”, afirma Bresciani.

Otro factor importante es la disponibilidad. Las promociones de agosto no necesariamente aplican a todo el inventario de una marca o modelo.

“El consumidor debe informarse. Las ofertas son reales y en muchos casos se extinguen rápidamente por falta de stock ya que son unidades puntuales en algunos modelos y versiones y se venden rápidamente”, advierte el ejecutivo.

Comprar un auto en agosto: el precio no es lo único que importa

Aunque el descuento puede ser uno de los principales atractivos para comprar un vehículo en agosto, se recomienda mirar la operación completa y no tomar una decisión exclusivamente por el precio.

“El prestigio de la marca, el respaldo del concesionario y el valor de reventa son también variables muy importantes de considerar”, explica Bresciani.

A estos factores se pueden sumar otros elementos relevantes, como:

disponibilidad y stock de la unidad;

equipamiento y versión específica;

valor de tasación del vehículo que se entrega como parte de pago;

condiciones de financiamiento;

costos asociados a la compra;

garantía y servicio de posventa;

valor de reventa del modelo.

Por eso, un descuento importante no necesariamente significa que sea la mejor alternativa para todos los compradores.

La recomendación es informarse, comparar y evaluar cada operación de manera integral. En un mercado donde las promociones pueden estar asociadas a unidades y versiones específicas, esperar demasiado también puede significar perder una oportunidad por falta de stock.