Sin pasaporte: revisa aquí a cuáles países puedes viajar desde Chile solo con la cédula
Gracias a acuerdos internacionales, los chilenos pueden ingresar a ciertos países solo con su cédula de identidad. Su pasaporte, altamente valorado, permite viajar sin visa a más de 170 países.
Gracias a diversos acuerdos internacionales, los ciudadanos chilenos disfrutan del beneficio de ingresar a ciertos países únicamente con su cédula de identidad, sin necesidad de portar un pasaporte.
Asimismo, el pasaporte chileno es reconocido como uno de los más prestigiosos a nivel mundial, permitiendo el acceso sin visa a una amplia cantidad de naciones.
En la actualidad, los chilenos tienen la posibilidad de viajar sin visa a más de 170 países, lo que evidencia la confianza y el reconocimiento internacional hacia Chile.
Sin pasaporte: Países a los que puedes viajar desde Chile solo con tu carnet de identidad
Qué países permiten la entrada solo con cédula de identidad vigente
De acuerdo con la información de ChileAtiende, la cédula de identidad basta para cruzar la frontera hacia varios países de la región, siempre que el documento esté en buen estado y sin caducar. Los destinos habilitados son:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Esta facilidad reduce trámites y permite planificar viajes cortos sin la necesidad de portar un pasaporte.
Qué recomendaciones entregan las autoridades antes de viajar
Aunque el pasaporte chileno se mantiene entre los más valorados a nivel global, el organismo recalca que es indispensable conocer previamente “todas las exigencias y disposiciones legales para ingresar a cada país”, con el fin de evitar inconvenientes migratorios.
Además, advierte que algunos destinos solicitan que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses. Para quienes viajen con menores de edad, se exige presentar acta de nacimiento y/o una autorización notarial, dependiendo de las regulaciones específicas de cada territorio.