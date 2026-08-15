Sistema de Admisión Escolar 2027: quiénes pueden y cómo se debe postular al SAE

El Ministerio de Educación abrió este martes 4 de agosto el proceso principal de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año académico 2027. El trámite permitirá a miles de familias optar a establecimientos públicos y particulares subvencionados, pero también contempla importantes advertencias para quienes ya cuentan con continuidad en su establecimiento actual.

¿Quiénes deben postular mediante el SAE?

El proceso está dirigido a estudiantes que necesiten ingresar a un nuevo establecimiento durante 2027. Entre ellos se encuentran:

Quienes ingresarán por primera vez al sistema escolar.

Estudiantes cuyo colegio actual no ofrece continuidad para el siguiente nivel, como quienes cursan octavo

básico en una escuela sin enseñanza media.

Alumnos que buscan cambiarse a otro establecimiento público o particular subvencionado.

Estudiantes provenientes de colegios particulares pagados que quieran ingresar a establecimientos financiados por el Estado.

Personas que desean reincorporarse al sistema educativo.

Familias extranjeras residentes en Chile que buscan un establecimiento para sus hijos.

Estudiantes de educación especial que hayan sido dados de alta y necesiten continuar en modalidad regular.

¿Quiénes no deben postular?

Las familias que quieran mantener al estudiante en su colegio actual y cuenten con continuidad educativa no necesitan realizar el trámite.

El Ministerio de Educación advierte que, si una familia participa voluntariamente y el estudiante queda asignado en otro establecimiento, se liberará el cupo que mantenía en su colegio anterior.

Esto ocurre incluso si posteriormente el apoderado rechaza la nueva asignación, por lo que se recomienda postular únicamente cuando exista una intención real de cambiar de establecimiento.

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite se realiza en el sitio del Sistema de Admisión Escolar. El apoderado debe iniciar sesión o crear una cuenta, registrar los antecedentes del estudiante y buscar los establecimientos disponibles.

Luego podrá agregar los colegios de su interés y ordenarlos según sus preferencias. Este orden es importante, ya que el sistema intentará asignar al estudiante en la alternativa mejor posicionada donde exista una vacante.

Antes de finalizar, se debe enviar la postulación y descargar el comprobante correspondiente. Las familias podrán modificar su selección mientras el periodo permanezca abierto, pero deberán volver a descargar el documento después de cada cambio.

Plazos y recomendaciones para evitar perder el cupo

El periodo principal de postulaciones permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 27 de agosto. Como la asignación de vacantes no depende del orden de llegada, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente las preferencias antes de enviar la solicitud y postular únicamente si existe una decisión efectiva de cambiar de establecimiento.