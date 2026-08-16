Nueva normativa para remolcar autos en Chile: ya no se podrán usar cuerdas ni cadenas

Quedarse en panne o sufrir una falla mecánica en medio de un viaje suele llevar a pedir ayuda a otro automóvil y enganchar ambos vehículos mediante una cuerda, una piola o una cadena. Esa práctica, sin embargo, cambia con la nueva regulación sobre remolque de vehículos en Chile, que establece condiciones específicas para realizar esta maniobra en la vía pública.

El objetivo de las nuevas disposiciones es aumentar la seguridad durante el traslado de vehículos averiados o accidentados y reducir los riesgos asociados a los sistemas de remolque improvisados. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ya había planteado estas modificaciones en el proyecto de reglamento sometido a consulta pública, destacando precisamente la incorporación de una barra metálica de arrastre en reemplazo de las cuerdas.

¿Se puede remolcar un auto con una cuerda en Chile?

La nueva regulación establece que el remolque entre vehículos motorizados debe realizarse bajo condiciones determinadas y contempla el uso de una barra metálica de arrastre, diseñada para entregar mayor control y estabilidad durante el desplazamiento.

Por lo tanto, para los remolques realizados por particulares, la tradicional solución de utilizar una cuerda, piola o cadena ya no será válida bajo las nuevas condiciones reglamentarias.

La medida busca evitar situaciones de riesgo que pueden producirse cuando el vehículo remolcado pierde distancia respecto del automóvil que lo precede, especialmente durante frenadas, curvas o cambios de velocidad.

El auto que remolca debe ser más grande y pesado

Uno de los principales requisitos es que el vehículo que realiza el remolque debe tener dimensiones y peso superiores al automóvil remolcado.

La exigencia apunta a que el vehículo tractor tenga mejores condiciones para controlar el conjunto durante el desplazamiento. El reglamento establece esta condición expresamente entre los requisitos para los remolques realizados por vehículos que no corresponden a servicios de auxilio.

Esto significa que no bastará con disponer de una barra de arrastre: también será necesario comprobar que ambos vehículos cumplen con la relación establecida por la normativa.

¿A qué velocidad se puede remolcar un auto?

La velocidad también queda limitada. En zonas urbanas, el conjunto formado por el vehículo que remolca y el vehículo remolcado deberá circular a un máximo de 30 km/h, siempre que las condiciones de la vía permitan realizar la maniobra.

En vías rurales o interurbanas, el límite establecido para el remolque es de 40 km/h. Estas velocidades fueron incluidas por el Ministerio de Transportes en el proyecto de reglamento presentado para actualizar las condiciones de esta operación.

La idea es reducir las posibilidades de pérdida de control de ambos vehículos, considerando que el automóvil remolcado no tiene la misma capacidad de respuesta que uno que circula normalmente.

Luces de viraje encendidas durante el remolque

La señalización también adquiere especial importancia. Durante las maniobras de enganche y desenganche y durante el trayecto, ambos vehículos deben mantener encendidas las luces de viraje, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento.

La finalidad es advertir al resto de los conductores que se trata de un conjunto que está realizando una maniobra especial y que, por sus características, circula a una velocidad considerablemente menor que el flujo normal del tránsito.

¿Pueden viajar pasajeros dentro del auto remolcado?

Otra de las modificaciones relevantes es la restricción de pasajeros. Durante la maniobra de enganche y el trayecto no se permite transportar ocupantes dentro del vehículo remolcado, salvo la excepción contemplada para una persona que permanezca al volante con el objetivo de colaborar en determinadas maniobras de dirección.

La regla busca reducir el riesgo para las personas que eventualmente podrían encontrarse dentro de un vehículo que no tiene control normal de su desplazamiento.

¿Qué pasa con las grúas y vehículos de auxilio?

Las nuevas disposiciones también regulan a los vehículos de auxilio, diferenciándolos del remolque realizado por particulares.

El reglamento contempla vehículos capaces de transportar hasta dos vehículos sobre su plataforma de carga, además de aquellos que cuentan con sistemas de elevación o arrastre para asistir a vehículos detenidos o accidentados en calles y caminos.

Además, los vehículos de auxilio deben utilizar dispositivos luminosos para advertir a los demás usuarios de la vía cuando están realizando labores propias de su función. También deben contar con elementos retroreflectantes en las zonas que permita el diseño del vehículo.

¿Por qué se cambia la forma de remolcar autos?

La modificación busca terminar con una práctica habitual pero que puede generar riesgos: remolcar un vehículo mediante una cuerda o sistema improvisado.

El propio Ministerio de Transportes explicó al presentar el proyecto que la incorporación de la barra metálica tenía como propósito entregar mayor control y estabilidad durante el traslado de un vehículo en panne.

La regulación también establece que el remolque de vehículos motorizados debe efectuarse en las condiciones que determine el reglamento, tal como contempla la Ley de Tránsito.

En resumen: estas son las principales reglas para remolcar un auto

No se deben utilizar cuerdas o sistemas improvisados para realizar el remolque bajo las nuevas condiciones.

para realizar el remolque bajo las nuevas condiciones. Se debe utilizar una barra metálica de arrastre .

. El vehículo que remolca debe tener mayor peso y dimensiones que el vehículo remolcado.

que el vehículo remolcado. La velocidad máxima es de 30 km/h en zonas urbanas .

. En vías rurales o interurbanas, el límite es de 40 km/h .

. Los vehículos deben mantener las luces de viraje encendidas durante la maniobra y el trayecto, según corresponda.

durante la maniobra y el trayecto, según corresponda. No se permite transportar pasajeros en el vehículo remolcado, salvo la excepción prevista para quien deba colaborar en la conducción.

Los vehículos de auxilio deben contar con dispositivos luminosos y elementos retroreflectantes .

. Los sistemas de auxilio pueden transportar hasta dos vehículos sobre su plataforma de carga, de acuerdo con las características establecidas por el reglamento.

¿Qué deben hacer los conductores ante una panne?

La nueva normativa cambia una costumbre muy arraigada entre los automovilistas: si un vehículo queda detenido y necesita ser trasladado, no basta con pedir ayuda a otro automóvil y engancharlo con una cuerda.

Antes de realizar un remolque será necesario verificar que el vehículo tractor cumple las condiciones de peso y dimensiones, utilizar el sistema de acople exigido y respetar las velocidades y medidas de señalización establecidas.

En situaciones en que el vehículo no pueda ser remolcado de manera segura, especialmente después de un accidente o cuando existen fallas que afectan la dirección, los frenos o la posibilidad de controlar el automóvil, la alternativa más segura es recurrir a un servicio de auxilio especializado.