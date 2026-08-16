Nuevo Certificado de Habilitación Laboral para extranjeros: qué es y cómo obtenerlo

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) habilitó un nuevo Certificado de Habilitación Laboral para personas extranjeras, un documento digital que permite comprobar oficialmente si una persona se encuentra autorizada para realizar actividades remuneradas en Chile.

La herramienta, anunciada el 14 de agosto, está disponible gratuitamente a través del Portal de Trámites Digitales de SERMIG y busca facilitar tanto a trabajadores extranjeros como a empleadores la verificación de la situación migratoria que permite trabajar legalmente en el país.

¿Qué es el Certificado de Habilitación Laboral de SERMIG?

El nuevo documento funciona como una acreditación oficial de que una persona extranjera está habilitada para trabajar en Chile.

No se trata de una nueva visa ni de un nuevo permiso de residencia o de trabajo. La plataforma consulta los antecedentes que mantiene Migraciones y, si la persona cuenta con una condición migratoria que la autoriza a desarrollar actividades remuneradas, emite el certificado correspondiente.

Esto permite reunir en un documento fácilmente verificable una información que hasta ahora podía encontrarse en distintos documentos migratorios.

SERMIG ya reconoce, dependiendo de cada situación, documentos como el Certificado de Residencia Temporal en trámite, el Certificado de Residencia Definitiva en trámite, el Estampado Electrónico, determinadas resoluciones y la autorización especial de trabajo para titulares de Permanencia Transitoria como antecedentes que pueden habilitar para realizar actividades remuneradas.

¿Cómo obtener el Certificado de Habilitación Laboral?

El trámite es gratuito y se realiza por internet.

La persona debe ingresar al Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones y buscar la opción denominada “Consulta de Habilitación Laboral”.

Una vez realizada la consulta, el sistema sigue este procedimiento:

Valida los antecedentes migratorios de la persona. Determina si se encuentra habilitada para desarrollar actividades remuneradas en Chile. Si la validación es favorable, genera el Certificado de Habilitación Laboral. El documento incorpora un código QR, que permite comprobar su información y autenticidad.

El portal oficial de SERMIG concentra sus trámites digitales y permite el ingreso mediante los mecanismos de autenticación dispuestos por el servicio.

¿Para qué sirve el código QR?

Una de las principales novedades es que el certificado incorpora un código QR destinado a la verificación por parte del empleador.

De esta forma, una empresa o persona que evalúe contratar a un trabajador extranjero puede comprobar de manera rápida que el documento fue emitido por Migraciones y que existe una habilitación para trabajar.

El certificado, por lo tanto, puede ser presentado durante un proceso de contratación para acreditar la autorización laboral ante el potencial empleador.

¿El certificado permite trabajar si la persona está en situación irregular?

No. La nueva herramienta no regulariza la situación migratoria ni concede por sí misma una autorización para trabajar.

El sistema realiza una consulta sobre los antecedentes disponibles y solo emite el certificado de habilitación cuando la validación resulta favorable.

Esto también significa que una persona que no obtenga una habilitación laboral deberá revisar cuál es su situación migratoria y, cuando corresponda, gestionar el permiso que le permita realizar actividades remuneradas.

Por ejemplo, tener únicamente Permanencia Transitoria —la condición utilizada normalmente por turistas o personas que se encuentran temporalmente en Chile— no habilita en términos generales para trabajar. Excepcionalmente, estas personas pueden solicitar a SERMIG una autorización para actividades específicas y esporádicas.

¿Es obligatorio presentar el nuevo certificado para trabajar?

El anuncio de SERMIG presenta el documento como una herramienta de consulta y acreditación de la habilitación laboral, no como un nuevo permiso migratorio que reemplace las autorizaciones ya existentes.

De acuerdo con las cifras entregadas por la autoridad, en los últimos cuatro años más de 232 mil personas habrían cotizado y trabajado sin contar con los permisos correspondientes, mientras que más de 40 mil empresas y personas naturales habrían contratado trabajadores extranjeros que no estaban autorizados para trabajar.

Su principal utilidad es simplificar la comprobación: en vez de que un empleador deba determinar por sí mismo si un determinado certificado, residencia o resolución migratoria permite trabajar, podrá contar con un documento emitido por SERMIG cuyo resultado puede verificarse mediante código QR.