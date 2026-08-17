Emiten alerta por lluvias en cuatro regiones: revisa cuándo y cuánto precipitará

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes que afectarán desde este domingo 16 hasta el miércoles 19 de agosto a sectores de cuatro regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará asociado a las condiciones sinópticas de “baja segregada” y “vaguada en altura”, con distintos períodos de precipitaciones según la zona.

¿Qué regiones tendrán precipitaciones?

Las alertas meteorológicas abarcan sectores de las siguientes regiones:

Antofagasta: litoral y cordillera de la Costa.

Arica y Parinacota: litoral.

Tarapacá: litoral.

Coquimbo: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

¿Cuándo se registrarán las lluvias?

Los períodos previstos por la Dirección Meteorológica son:

Coquimbo: desde la noche del domingo 16 hasta la noche del lunes 17 de agosto.

Antofagasta: desde la tarde del lunes 17 hasta la madrugada del miércoles 19.

Arica y Parinacota: desde la mañana del lunes 17 hasta la mañana del martes 18.

Tarapacá: desde la mañana del lunes 17 hasta la mañana del martes 18.

¿Cuántos milímetros de lluvia se esperan?

Los montos estimados varían según la región y el sector:

Región de Coquimbo

Litoral: 15 a 25 mm.

Cordillera de la Costa: 20 a 30 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: 25 a 35 mm.

Región de Antofagasta

Durante el lunes:

Litoral: 5 a 15 mm.

Cordillera de la Costa: 5 a 15 mm.

Durante el martes:

Litoral: 5 a 15 mm.

Cordillera de la Costa: 5 a 15 mm.

Región de Arica y Parinacota

Litoral: 5 a 10 mm.

Región de Tarapacá

Litoral: 5 a 10 mm.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, una alerta meteorológica se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos para las personas.

Por ello, la población de las zonas bajo alerta debe mantenerse atenta a la evolución del pronóstico y a eventuales instrucciones de las autoridades.

¿Qué se recomienda ante las precipitaciones?

Las condiciones meteorológicas pueden variar durante el período pronosticado, por lo que es recomendable: