¿Volverán las lluvias intensas? Éste es el pronóstico para la zona central de Chile

Tras un fin de semana marcado por las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica, la lluvia podría volver a aparecer este lunes 17 de agosto en Santiago y parte de la zona central de Chile. Sin embargo, el escenario será distinto al de los días anteriores: se esperan precipitaciones más débiles, intermitentes y concentradas principalmente durante las primeras horas de la jornada.

¿Lloverá en Santiago este lunes?

La respuesta es sí, aunque no durante todo el día. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) había contemplado la posibilidad de precipitaciones durante la primera parte del lunes en la Región Metropolitana, mientras que otros modelos mantienen una alta probabilidad de lluvia durante la madrugada.

Meteored, por ejemplo, proyecta para Santiago una probabilidad de precipitaciones de hasta 90% y cerca de 6,1 milímetros de agua, con una temperatura mínima cercana a los 7 °C y una máxima de 14 °C. Su pronóstico horario sitúa la lluvia débil principalmente durante la madrugada, seguida de una tendencia a la disminución de la nubosidad durante el resto del día.

De esta manera, quienes salgan temprano este lunes en Santiago todavía podrían encontrarse con calles mojadas y precipitaciones en algunos sectores, pero durante la tarde debería disminuir considerablemente la posibilidad de lluvia, con cielos entre parciales y nubosos. Los pronósticos disponibles coinciden además en que el martes comenzaría una mejoría más clara de las condiciones meteorológicas.

Lluvia también en Valparaíso y O’Higgins

El escenario será similar en la Región de Valparaíso. Para la ciudad puerto se proyecta lluvia débil durante la mañana del lunes, con hasta 80% de probabilidad de precipitaciones, alrededor de 1,6 mm de agua y temperaturas entre 8 °C y 15 °C. Los montos pueden variar significativamente hacia los sectores interiores de la región.

En la Región de O’Higgins también persistirá la inestabilidad. Rancagua podría registrar lluvia débil, con una probabilidad cercana al 80%, una estimación de 5,1 mm y temperaturas entre los 5 °C y 15 °C. El pronóstico apunta igualmente a precipitaciones principalmente durante las primeras horas del lunes.

¿Qué pasará en Maule y Ñuble?

Más al sur, las condiciones comenzarán a cambiar. Para Talca, el pronóstico anticipa nubes y claros durante gran parte del lunes, con temperaturas aproximadas entre 3 °C y 15 °C y sin lluvias relevantes previstas.

En Chillán, en tanto, también se espera una jornada sin precipitaciones importantes, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que podrían oscilar entre los 2 °C y 17 °C. Esto muestra que la inestabilidad del lunes estará concentrada principalmente en el tramo norte de la zona central.

En la cordillera de la Región Metropolitana el panorama será distinto: para sectores como Valle Nevado se pronostican nuevas nevadas, especialmente hacia el final de la jornada. Meteored proyecta una probabilidad de nieve de 90% y una acumulación cercana a 6 centímetros durante el lunes.

¿Cuándo dejará de llover en Santiago?

La mejoría más evidente llegaría el martes 18 de agosto. En Santiago se proyecta una jornada soleada, con una mínima cercana a 4 °C y una máxima de 17 °C. También mejorarían las condiciones en Valparaíso y Rancagua, donde se espera un aumento de las temperaturas y ausencia de nuevas precipitaciones importantes.

Así, el lunes será todavía una jornada de transición en la zona central: Santiago, Valparaíso y O’Higgins podrían recibir los últimos chubascos asociados a la inestabilidad de los últimos días, mientras desde el Maule hacia el sur comenzará a imponerse un tiempo más estable.