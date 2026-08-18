Ventilar la casa en invierno: cuál es la mejor hora y cuánto tiempo

Las bajas temperaturas, las lluvias y el frío de agosto pueden hacer que muchas familias mantengan las ventanas cerradas durante gran parte del día. Sin embargo, renovar el aire del hogar sigue siendo una medida importante para mantener espacios más saludables, especialmente durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con el material de referencia, el momento recomendado para ventilar la vivienda durante el invierno es entre las 7:00 y las 10:00 horas. Durante este período se puede renovar el aire acumulado durante la noche sin mantener las ventanas abiertas durante largos períodos.

La recomendación es realizar una ventilación breve pero efectiva: entre 10 y 15 minutos pueden ser suficientes para favorecer el recambio del aire y evitar una pérdida excesiva de temperatura al interior de la vivienda.

¿Por qué es importante ventilar durante el invierno?

Aunque haga frío, mantener completamente cerrados los espacios durante muchas horas puede favorecer la acumulación de dióxido de carbono, humedad y otras partículas.

Durante la noche, las personas liberan dióxido de carbono y humedad al respirar. A esto se suman otras actividades habituales del hogar, como cocinar, ducharse o utilizar determinados productos de limpieza, que pueden generar vapores y partículas que quedan suspendidos en el ambiente.

Por eso, abrir las ventanas durante algunos minutos permite renovar el aire interior y disminuir la concentración de estos contaminantes.

La ventilación también adquiere especial importancia en períodos en que aumentan las enfermedades respiratorias, ya que contribuye a mantener un mejor recambio del aire dentro de los espacios cerrados.

Ventilación cruzada: una forma rápida de renovar el aire

Una de las técnicas más efectivas es la ventilación cruzada, que consiste en abrir ventanas o puertas ubicadas en lados opuestos de la vivienda para generar una corriente de aire.

De esta manera, el aire interior puede renovarse en menos tiempo. En invierno, no es necesario mantener las ventanas abiertas durante horas: lo importante es realizar períodos breves de ventilación que permitan el recambio del aire sin enfriar completamente la vivienda.

Si existe lluvia intensa o las condiciones meteorológicas impiden abrir las ventanas, se puede aprovechar una pausa en las precipitaciones para realizar la ventilación.

¿Qué hacer si hace mucho frío?

Ventilar no significa mantener las ventanas abiertas durante toda la mañana. En días particularmente fríos, una estrategia práctica es realizar una ventilación breve de 10 a 15 minutos, procurando abrir más de una ventana cuando sea posible.

También es recomendable priorizar los dormitorios después de la noche y aquellos espacios donde se haya acumulado mayor humedad, como baños y cocinas.

Después de cocinar o ducharse, además, es conveniente renovar el aire para evitar que el vapor permanezca dentro de la vivienda y contribuya a aumentar la humedad.

La ventilación también ayuda a cuidar la calidad del aire

La calidad del aire interior influye en el bienestar de quienes permanecen durante varias horas dentro del hogar. Una ventilación regular permite disminuir la acumulación de humedad, dióxido de carbono y partículas generadas por las distintas actividades cotidianas.

Por eso, incluso durante agosto, cuando el frío y las lluvias invitan a mantener las ventanas cerradas, abrirlas durante algunos minutos cada día es una medida sencilla para renovar el aire del hogar.