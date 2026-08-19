Mineduc suspende clases este 19 de agosto: conoce las regiones afectadas

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, debido a las dificultades generadas por el sistema frontal que afecta al Norte Grande del país.

La medida contempla a todos los establecimientos públicos y privados de las tres regiones, incluyendo los niveles de educación parvularia, básica y media.

Desde el Mineduc explicaron que la decisión fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas y sus efectos en distintos sectores de la zona norte, donde las precipitaciones han provocado daños y dificultades para el desplazamiento.

Las lluvias han generado daños en viviendas, afectaciones en caminos y remociones de masa, además de otros problemas asociados al sistema frontal.

20 milímetros de agua en Antofagasta

En Antofagasta, las lluvias asociadas a una baja segregada dejaron más de 20 milímetros de agua durante la jornada del martes 18 de agosto.

La situación llevó, además, a activar mensajes SAE para solicitar la evacuación de sectores de Tocopilla, ante el riesgo generado por la activación de quebradas.

En Arica y Parinacota, uno de los puntos más afectados es la comuna de Camarones, donde se registraron 35 viviendas con daños graves, principalmente debido a la voladura de techumbres y anegamientos.

Suspensión afecta a todos los niveles educativos

La suspensión de actividades académicas considera a los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto del sistema público como privado.

La medida responde a las condiciones generadas por el sistema frontal y busca evitar la exposición de estudiantes y comunidades educativas a los riesgos asociados a las precipitaciones, remociones de masa, anegamientos y dificultades de conectividad.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los efectos que el sistema frontal está provocando en las regiones del Norte Grande.

Sistema frontal mantiene en alerta al Norte Grande

Las precipitaciones han dejado distintos puntos afectados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Entre las principales consecuencias se encuentran daños en viviendas, cortes y dificultades en caminos, anegamientos y riesgo de activación de quebradas.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las instrucciones de evacuación cuando sean emitidas.