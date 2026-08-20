Google anunció una nueva oferta de Gemini gratis para estudiantes universitarios, que permitirá acceder durante un año, sin costo, al plan Google AI Plus. La promoción incluye a estudiantes elegibles de Chile y otros países fuera de Estados Unidos y puede solicitarse por tiempo limitado.

La compañía informó este 20 de agosto que los estudiantes que cumplan los requisitos podrán acceder durante 12 meses gratis a Google AI Plus, servicio que incorpora Gemini Omni, límites de uso dos veces más altos en Gemini y 400 GB de almacenamiento, además de otras herramientas de inteligencia artificial.

La promoción puede ser especialmente útil para quienes utilizan Gemini para estudiar, hacer investigaciones, preparar pruebas, organizar apuntes o trabajar con documentos y material universitario.

Chile figura entre los países donde Google AI Plus se encuentra disponible actualmente, de acuerdo con la información oficial de Google.

¿Cuáles son los requisitos para obtener Gemini gratis por un año?

De acuerdo con las condiciones publicadas por Google para la oferta de estudiantes, quienes quieran acceder a Google AI Plus gratis durante 12 meses deben cumplir una serie de requisitos:

Tener 16 años o más .

. Estar matriculado en una institución de educación superior de un país o territorio donde Google AI Plus esté disponible.

Acreditar la condición de estudiante mediante un correo electrónico válido de la institución educacional , cuando Google lo solicite.

, cuando Google lo solicite. Contar con una Cuenta de Google personal .

. Tener una cuenta de Google Payments con un medio de pago válido al momento de registrarse.

al momento de registrarse. No contar actualmente con determinadas suscripciones de Google One incompatibles con la promoción.

Google señala además que la oferta no puede utilizarse mediante una cuenta Workspace for Education entregada por la universidad, sino que debe asociarse a una Cuenta de Google personal.

¿Hasta cuándo se puede obtener Google AI Plus gratis?

La promoción debe ser canjeada a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Desde el momento en que se activa, el beneficio se extiende por 12 meses sin costo. Por ejemplo, si un estudiante elegible activa la promoción en septiembre de 2026, tendrá acceso al plan durante un año contado desde esa fecha.

Cómo activar Google AI Plus gratis para estudiantes

Para solicitar el beneficio, Google habilitó una página especial para estudiantes.

El proceso contempla ingresar con una Cuenta de Google personal, comprobar la elegibilidad como estudiante universitario y completar los requisitos solicitados por la plataforma.

Acceder a la oferta de Google AI para estudiantes

Google puede solicitar la verificación de la condición de estudiante mediante el correo institucional, además de requerir un medio de pago válido para completar el registro.

¿Qué incluye Google AI Plus gratis?

Los universitarios elegibles que activen la promoción tendrán acceso durante 12 meses a Google AI Plus, que actualmente contempla:

400 GB de almacenamiento .

. Acceso a Gemini Omni .

. Límites de uso dos veces más altos en Gemini .

. Mayor acceso a modelos avanzados de Gemini y Deep Research.

Funciones de inteligencia artificial asociadas a servicios de Google.

Mayor capacidad para trabajar con herramientas de generación y análisis de contenido.

A estos beneficios se suman nuevas funciones diseñadas específicamente para estudiantes.

Atención: después del año gratis puede comenzar el cobro

Aunque el beneficio contempla 12 meses sin costo, al momento de registrarse se solicita un medio de pago válido.

Las condiciones vigentes de la promoción establecen que, una vez terminado el período gratuito, la suscripción puede comenzar a cobrarse automáticamente al precio mensual vigente de Google One en el país, salvo que el usuario la cancele antes de que finalice la promoción.

Google permite cancelar la suscripción y señala que, si se hace durante el período promocional, el beneficio puede mantenerse activo hasta completar los 12 meses.

Por eso, quienes solo quieran utilizar Gemini y Google AI Plus gratis durante el período promocional deben revisar la fecha exacta de término de su beneficio y cancelar antes de que comience la suscripción pagada.