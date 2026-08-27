Capital Semilla Modo Empleo: quiénes pueden recibir el fondo concursable de $3 millones

Un nuevo fondo concursable busca entregar una alternativa de reconversión laboral a personas que actualmente se encuentran desempleadas. Se trata del Capital Semilla Modo Empleo, iniciativa de Sercotec que contempla recursos para que sus beneficiarios puedan crear y poner en marcha un emprendimiento formal.

Aunque el fondo dispone de un presupuesto total de $2.500 millones en su primera etapa, el monto que recibirá cada persona seleccionada será de $3 millones, además de asesoría especializada para desarrollar su proyecto.

¿De qué se trata el Capital Semilla Modo Empleo?

El programa está dirigido a personas desempleadas que buscan generar una nueva fuente de ingresos mediante la creación de un negocio.

La iniciativa contempla un subsidio no reembolsable de $3 millones por beneficiario, destinado a financiar la implementación de un plan de trabajo orientado a la puesta en marcha y formalización de una empresa en primera categoría.

Además del aporte económico, quienes sean seleccionados recibirán asesoría especializada para avanzar en el desarrollo de sus emprendimientos.

En su primera etapa, el fondo cuenta con un presupuesto de $2.500 millones y beneficiará a 583 personas.

Sercotec contempla posteriormente una segunda versión del programa, también con un presupuesto de $2.500 millones, por lo que ambas etapas alcanzarían un total de $5.000 millones.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de $3 millones?

El beneficio está focalizado en tres grupos de personas desempleadas:

Jóvenes entre 18 y 29 años.

Mujeres entre 30 y 54 años.

Adultos de 55 años o más.

El objetivo es apoyar especialmente a grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder nuevamente al mercado laboral y entregarles herramientas para iniciar una actividad independiente.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Entre las principales condiciones informadas para acceder al Capital Semilla Modo Empleo se encuentran:

No contar con inicio de actividades en primera categoría ante el SII.

No registrar cotizaciones previsionales de ningún tipo durante los últimos seis meses.

Esta condición considera cotizaciones como trabajador dependiente, independiente o afiliado voluntario.

Pertenecer a alguno de los grupos de edad definidos por el programa.

Presentar un proyecto orientado a la creación y puesta en marcha de un nuevo negocio.

Por lo tanto, el programa está pensado para personas que todavía no tienen formalizado un emprendimiento en primera categoría y que buscan utilizar esta oportunidad para comenzar una actividad económica.

¿Cuándo comienzan las postulaciones?

Las postulaciones al Capital Semilla Modo Empleo comienzan el martes 25 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, y estarán disponibles hasta el 8 de septiembre.

El proceso se realizará a través del sitio web de Sercotec.