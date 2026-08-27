La fiesta del cerebro a la que todos estamos invitados

Hola, hoy es el último jueves de agosto y espero que estés muy bien. Con la mente en el futuro verano y los pronósticos de calor extremo, encontré este estudio de la Universidad de Adelaida que explica cómo en el laboratorio de materiales crearon una tela de color púrpura o morado que se mantiene hasta 6,2 °C más fresco que el algodón púrpura convencional cuando se expone a la luz solar directa, y que además, conserva la piel casi 5 °C más fría que el algodón normal.

Este descubrimiento podría abrir la puerta a una nueva generación de prendas diseñadas para mantener a las personas frescas durante las olas de calor. ¡En buena hora para quienes sufrimos con los excesos de sol!

Esto te va a gustar: es gratis, entretenido y podrás aprender mucho. El próximo 4 y 5 de septiembre se realizará el Neurofest 2026. Literalmente una fiesta donde el centro es el cerebro. Charlas, cine, música, ciencia y muchas actividades para entender qué es y cómo funciona ese órgano que tenemos dentro de la cabeza y que crea nuestra realidad. Para asistir, te puedes inscribir más abajo.

En la sección Mito o Verdad, traigo un tema que ha sido polémico: el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Pero este artículo no habla de su relación con el cáncer. Estudios ahora señalan que podría ser un protector potente contra la demencia, en especial contra el alzheimer. Muévete hacia abajo para leer más.

Y para cerrar; un tema que te puede estar ocurriendo: ¿Entretienes a tus hijos con pantallas? ¿Será que así combates tu estrés? Aquí te dejo una lectura que todos los que tienen niños a su cargo deberían leer. Y también una ayudita: Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, que alienta a las familias a mirar más allá del número de minutos que los niños pasan en las pantallas. Aprende cuáles son las 5 C que te servirán para lidiar con esto.

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Para el próximo verano: el morado será el nuevo blanco

El próximo verano se pronostica extraordinariamente caluroso, con olas de calor extremo y temperaturas máximas sobre lo que estamos acostumbrados en Chile. La salud de muchos sufre con ese pronóstico.

Todos hemos aprendido que para esos días de sol abrasador lo mejor es ropa ligera blanca y ojalá de algodón. Pero eso podría comenzar a cambiar.

Un equipo de investigadores chinos y australianos desarrolló un nuevo tejido refrescante de color púrpura.

Se ha demostrado que este tejido de alta tecnología se mantiene hasta 6,2 °C más fresco que el algodón púrpura convencional cuando se expone a la luz solar directa, lo que podría abrir la puerta a una nueva generación de prendas diseñadas para mantener a las personas frescas durante las olas de calor.

Este avance, liderado por investigadores de la Universidad de Zhengzhou y en el que participa la Universidad de Adelaida, aborda un problema difícil: crear ropa de color que realmente refresque. El estudio fue publicado en la revista Small.

La mayoría de los tejidos de refrigeración pasiva son blancos porque funcionan reflejando la luz solar. Esto porque los colores oscuros absorben más energía solar, lo que dificulta mucho su enfriamiento efectivo.

El color púrpura resulta especialmente difícil de conseguir porque proviene de la absorción de la luz verde, una de las partes más intensas del espectro solar.

El ingeniero de materiales de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Adelaida y coautor del artículo, Jun Ma, afirmó que los investigadores querían demostrar que una refrigeración eficaz no tenía por qué implicar renunciar al color.

“Tradicionalmente, hemos tenido que elegir entre el rendimiento de refrigeración y la apariencia. Nuestra investigación demuestra que podemos tener ambas cosas. Podemos crear un tejido que parezca morado, pero que al mismo tiempo refleje la mayor parte de la energía solar y libere el calor de forma muy eficiente”, afirmó Ma.

Los investigadores crearon el tejido utilizando fibras microscópicas que contenían un material púrpura llamado estructura metalorgánica (MOF, por sus siglas en inglés) y nanopartículas de óxido de zinc.

En conjunto, estos materiales le dan a la tela su característico color púrpura, al tiempo que contribuyen a que funcione como un material refrigerante altamente eficaz.

El tejido refleja una media del 87,6% de la radiación solar, al tiempo que emite el 96,4% de la radiación infrarroja media, lo que permite que el calor del tejido escape a través de la atmósfera hacia el espacio exterior.

Resultados sorprendentes

En las pruebas al aire libre, bajo la luz solar directa, la tela morada fue:

4,2 °C más frío que el algodón blanco comercial.

6,2 °C más frío que el algodón morado teñido comercialmente.

Las pruebas también demostraron que la piel simulada cubierta con el nuevo tejido era hasta 8 °C más fresca que la piel simulada sin cubrir durante el día.

Esto contrasta con una reducción máxima de 4,6 °C para el algodón blanco y de tan solo 2,8 °C para el algodón morado convencional.

Esta tecnología podría beneficiar a las personas que pasan largos periodos al aire libre.

“Para los trabajadores al aire libre, los atletas y cualquier persona expuesta al calor, mantenerse fresco no se trata solo de comodidad.

Nos interesa desarrollar tejidos que ayuden a regular la temperatura corporal sin consumir energía adicional”, dijo el coautor del estudio y candidato a doctor en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Adelaida, Yangzhe Hou.

A diferencia de muchos materiales de refrigeración experimentales, este nuevo tejido es ligero y flexible, resiste un estiramiento considerable y permite el paso del vapor de agua, incluida la transpiración.

También se comprobó que era altamente repelente al agua y que conservaba su capacidad de enfriamiento después de 50 ciclos de lavado.

El tejido ofreció una fuerte resistencia a los rayos UV y conservó su rendimiento óptico después de una prueba de envejecimiento por rayos UV de alta intensidad equivalente a unos 108 días al aire libre.

“La oportunidad a largo plazo reside en ir más allá de la idea de que los tejidos refrescantes tienen que ser blancos. Sin embargo, existe un enorme potencial para combinar color, comodidad y capacidad de refrigeración en la próxima generación de textiles”, agregó Hou.

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Así puedes participar en la fiesta del cerebro

Creo que esta invitación te va a gustar. Es gratis, puedes ir con quien quieras, pasar allí todo el día o elegir una actividad puntual. Es NeuroFest 2026 que se realizará el 4 y 5 de septiembre próximos en la Universidad de Santiago USACH entre las 10:00 y 18:00 horas.

Se trata de una fiesta donde podrás explorar el cerebro más allá de los laboratorios, porque los ejes son: aprender, sentir, pensar, sanar y transformar.

El evento es organizado por la Fundación AXiON y co-organizado por la Sociedad Chilena de Neurociencia, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Chile.

“La neurociencia nos ayuda a comprender fenómenos que están presentes en nuestra vida cotidiana, desde cómo aprendemos y sentimos hasta nuestra salud mental y la relación con nuevas tecnologías. NeuroFest busca acercar ese conocimiento a las personas, generando un espacio de encuentro con la ciencia que permita preguntar, experimentar y comprender mejor nuestro cerebro”, señala el académico de la Universidad de Santiago de Chile y director ejecutivo de NeuroFest, Dr. Fernando Ortiz.

Esta iniciativa surge de la necesidad de articular la conversación entre científicos, la comunidad y las artes. “Es un espacio en donde se nutren unos de otros. Es neurociencia sin barreras, para todos. Los científicos quieren conectar, y es por eso que tenemos tantos laboratorios que se motivaron a participar con stands interactivos y un programa de mini charlas y bloques temáticos muy nutridos” explica la co-directora y académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Alexia Núñez.

Entre las experiencias habrá una selección de piezas del Instituto Francés, además del estreno de Detrás de las Neuronas, un proyecto centrado en las células gliales y la recuperación del sistema nervioso central, y Tiempo Pehuén, una experiencia contemplativa y de reflexión sobre el tiempo de las araucarias en contraposición a la vida humana.

La experiencia será gratuita, con aforo limitado e inscripción por orden de llegada.

“Queremos que las personas puedan acercarse a contenidos científicos y educativos a través de tecnologías de vanguardia. La realidad virtual nos permite vivir estas historias de una manera inmersiva y explorar temas como el sistema nervioso, la percepción y la salud mental desde una experiencia completamente diferente”, señala el director de arte de NeuroFest, Samuel Restucci.

De muestra te dejo una actividad que puedes disfrutar junto a los más chicos de tu familia.

Conoce qué ocurre en el cerebro de un perro al mirar, escuchar y oler a su dueño: Dictada por la investigadora y académica Francisca Bertín, la presentación explorará la base científica del vínculo humano-canino y qué ocurre en el cerebro del perro al mirar, escuchar y oler a su tutor.

“¿Alguna vez has sentido que tu perro es capaz de detectar cómo te sientes, incluso antes que tú lo sientas? Esta pregunta la vamos a explorar en mi charla junto también con conocer qué está pasando en el cerebro del perro durante este proceso”, señaló la académica e investigadora en la Universidad de Las Américas (UDLA).

Francisca inició una línea investigadora en cognición animal, particularmente en procesos de aprendizaje, donde comenzó con el mejor amigo del hombre: el perro. “Será la oportunidad de revisar algo que muchos tutores sospechan, pero con evidencia científica, que el vínculo entre el humano y el perro es más profundo de lo que parece”, indicó.

Inscríbete AQUÍ y ACÁ puedes ver el programa.

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Mito o Verdad: la terapia hormonal reduce el riesgo de alzheimer

Durante mucho tiempo la recomendación para las mujeres pasados los 50 años, era “no uses terapia de reemplazo hormonal”, por el riesgo de cáncer y porque los primeros estudios sugirieron que la terapia hormonal menopáusica podría ser útil para proteger a las mujeres de la demencia. Pero otros estudios que siguieron arrojaron resultados no concluyentes.

Un gran análisis publicado en 2003, el Women’s Health Initiative Memory Study, indicó que las formulaciones de estrógeno más progestina parecían aumentar el riesgo de demencia, al menos cuando se inician a una edad más avanzada.

El estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer también vinculó la combinación de estrógeno más progestágeno con un mayor riesgo de cáncer de mama y enfermedades cardíacas.

Pero en 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos anunció la eliminación de una advertencia de caja negra en este sentido. La publicidad que rodea al informe de 2003 había enviado desde hace mucho tiempo el uso general de la terapia hormonal menopáusica a una montaña rusa que aún no se ha completado. Las estimaciones del uso de la terapia por parte de las mujeres durante su vida fueron una vez cercanas al 27 %.

“La literatura médica reciente sugiere que la MHT es más beneficiosa cuando se inicia durante o poco después de la menopausia. Las mujeres en nuestro estudio tendían a ser mayores. En todo caso, nuestro hallazgo subestimó el beneficio debido a su inicio tardío de la terapia”.

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en las personas mayores. Y dos tercios de los pacientes de alzheimer son mujeres.

Investigaciones anteriores han indicado que la terapia hormonal en la menopausia aumenta el riesgo de demencia. Pero el estudio, publicado en Neurology, sugiere lo contrario.

Realizado por los investigadores de Stanford Medicine, es el primero en medir la conexión entre la terapia hormonal menopáusica (MHT), y las reducciones en los depósitos patológicos relacionados con el alzheimer en cerebros autopsiados.

“Nuestro estudio es único en el sentido de que examinamos todos los estándares del diagnóstico de alzheimer, incluido el examen considerado estándar de oro: características asociadas en cerebros autopsiados”, explicó el profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento, autor principal del estudio, Hadi Hosseini.

“Nadie ha examinado previamente un número sustancial de resultados de la enfermedad de alzheimer post mortem”, agregó.

La instructora de psiquiatría y ciencias del comportamientotoral y coautora principal, Jennifer Bruno, señaló que “muchas condiciones afectan la memoria. Los diagnósticos clínicos a menudo no son precisos. Aunque ha habido un gran progreso con los biomarcadores transmitidos por la sangre y el líquido cefalorraquídeo, no te dicen la cantidad y la ubicación precisa del daño cerebral. Al mirar dónde está hecho el daño real en el cerebro, puedes ver dónde están las características definitorias asociadas al alzheimer y cuántas de ellas hay”.

La evidencia del análisis de las muestras de líquido cefalorraquídeo y sangre de las participantes vivas respaldaron los hallazgos de la autopsia del estudio.

Las usuarias de terapia hormonal menopáusica solo con estrógenos tenían un 39 % menos de probabilidades que las no usuarias de recibir un diagnóstico clínico de demencia durante su vida, y se desempeñaron mejor en las pruebas de memoria y en su capacidad general para funcionar de forma independiente.

Los investigadores exploraron dos bases de datos existentes, que suman 21.462 participantes en total, para obtener datos sobre participantes femeninas fallecidas cuyos cerebros fueron autopsiados por la presencia de dos características patológicas definitorias de la enfermedad de Alzheimer: las llamadas placas amiloides y los enredos neurofibrilares.

Analizando los resultados de 258 autopsias cerebrales de mujeres que habían informado haber utilizado la terapia hormonal menopáusica en una formulación solo de estrógenos.

Los científicos compararon los niveles y ubicaciones de estas dos características del alzheimer, junto con una tercera, la densidad de placas amiloides individuales, con las que se encuentran en los cerebros de unas 2.701 mujeres que no habían informado de ningún tipo de terapia hormonal menopáusica, y asignaron puntuaciones al resultado.

Descubrieron que el uso de MHT solo con estrógenos se asoció con una disminución estadísticamente significativa en la presencia de estas características definitorias del alzheimer.

“La MHT parece ejercer un efecto protector modesto, pero estadísticamente significativo, sobre el riesgo de desarrollar la patología del alzheimer. Si bien esto no es de ninguna manera más poderoso que factores muy conocidos como la edad, la posesión de la variante genética conocida como APOE4 o un historial de hipertensión”, dijo Bruno.

El estudio de Stanford Medicine se ajustó por estos factores, así como por la educación y la raza. El hallazgo de un beneficio cognitivo para las usuarias de terapia hormonal menopáusica solo con estrógenos tiene implicaciones directas para aproximadamente un tercio de todas las mujeres en edad menopáusica. Esto porque a los 60 años, más del 30% de las mujeres se han sometido a histerectomías y ya no tienen útero. Y el tratamiento solo con estrógenos se recomienda específicamente para estas mujeres.

Los investigadores no pudieron obtener hallazgos concluyentes de la autopsia para el riesgo de demencia de las mujeres en formulaciones de estrógeno más progestágeno, porque el número de mujeres autopsiadas en tales formulaciones era demasiado pequeño para llegar a una conclusión sobre su efecto.

Además, no se contaron los usuarios tópicos de solo estrógenos en lugar de aquellos en terapia oral con estrógeno.

Como resultado, los hallazgos son aplicables solo a la formulación de solo estrógeno, no a la formulación de estrógeno más progestina y no a tópicos en lugar de la administración oral de estrógenos. Y aunque la asociación con el riesgo reducido de alzheimer es clara, todavía no equivale a una prueba definitiva de causalidad.

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¿Calmas tu estrés pasándole una pantalla a tus hijos?

Si tienes hijos pequeños o niños a tu cuidado, responde a estas preguntas con total sinceridad y para ti solamente: ¿Qué haces para entretenerlos; cuando estás estresada (o) cómo lidias con sus demandas; cuánto tiempo al día, la semana pasas con ellos y haciendo qué?

¿Cuántas de tus respuestas incluyeron las pantallas?

El Centro para Niños y Familias de la FIU encontró que los padres que experimentan niveles más altos de estrés tienen más probabilidades de depender de las pantallas para calmar u “ocupar” a sus hijos y son menos propensos a imponer límites consistentes de tiempo de pantalla.

Los hallazgos, publicados en Relaciones Familiares, sugieren que ayudar a las familias a mejorar la calidad del uso de la pantalla de los niños puede ser tan importante como fomentar reglas más estrictas.

Los padres que experimentaban angustia emocional tenían menos probabilidades de imponer constantemente los límites de tiempo de pantalla, mientras que aquellos que se sentían abrumados por el comportamiento de su hijo tenían más probabilidades de usar pantallas para manejar momentos difíciles.

“Lo que destaca es la importancia del propio estrés de los cuidadores en las decisiones sobre cómo los medios de pantalla son utilizados por sus hijos. Esto es importante porque apunta a la necesidad de apoyar a los cuidadores tanto como a los niños”, señala la autora principal del estudio y estudiante de doctorado en psicología de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Enid Moreira.

En lugar de pedirles a los padres que simplemente reduzcan el tiempo de pantalla, los investigadores dicen que las familias deberían centrarse en elegir medios que sean significativos, atractivos y apropiados para la edad de su hijo.

“De la misma manera que pensamos en la nutrición, podemos pensar en el contenido digital como algo que puede ser más o menos saludable”, agrega Moreira.

Las 5 C

Las recomendaciones se alinean con la guía de la Academia Americana de Pediatría, que alienta a las familias a mirar más allá del número de minutos que los niños pasan en las pantallas y, en su lugar, considerar la calidad del contenido, cómo los medios se adaptan a las rutinas diarias y si apoyan el desarrollo saludable.

Los investigadores también recomiendan usar el Plan de Medios Familiares gratuito de la Academia Americana de Pediatría para crear pautas tecnológicas personalizadas y tener en cuenta las 5 C del uso de medios:

Considera la edad, el temperamento y las necesidades individuales de tu hijo (a). Contenido: Elija medios que sean apropiados para la edad, atractivos y significativos. Calma: piensa en cómo las pantallas afectan la capacidad de tu hijo (a) para regular las emociones y manejar el estrés. Asegúrate de que el uso de los medios de comunicación no esté reemplazando el sueño, la actividad física, el tiempo en familia u otras experiencias importantes. Comunicación: habla abiertamente sobre el uso de la tecnología y las experiencias en línea.

Los investigadores enfatizan que usar una pantalla para superar un momento difícil no es inherentemente dañino. La mayor oportunidad, dicen, es ayudar a los padres a hacer que esos momentos sean más intencionales al elegir contenido de alta calidad y crear hábitos de medios saludables que se ajusten a la realidad de su familia.

Para los padres que sienten que apenas se mantienen al día, agregan que la respuesta no son reglas más estrictas, sino un mejor apoyo. Los padres no deberían tener miedo de pedir ayuda.

“Cuando los cuidadores tienen los recursos que necesitan, son más capaces de establecer límites consistentes y comprometerse con sus hijos de manera que promuevan el desarrollo saludable”, explica la profesora del Departamento de Consejería, Recreación y Psicología Escolar de la FIU y autora principal del estudio, Shayl Griffith.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, espero la hayas disfrutado. Recuerda mantenerte curiosa o curioso y si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.