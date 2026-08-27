Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años

Una auditoría al Servicio de Salud Arauco detectó que dos médicos especialistas, beneficiarios de becas públicas de Anestesiología, trabajaron menos de seis meses durante los seis años en que debían cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO).

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), uno de los profesionales permaneció con licencia médica durante el 95 % del periodo y ejerció funciones solo 108 días de un total de 2.192. El segundo registró reposos durante el 94 % del tiempo y prestó servicios efectivos por 133 días.

La fiscalización estableció que ambos médicos realizaron viajes al extranjero y desarrollaron actividades laborales en instituciones públicas y privadas mientras se encontraban con licencia.

En uno de los casos, el 52 % de los permisos médicos fue emitido por la cónyuge del facultativo. Durante esos periodos de reposo, el profesional efectuó 12 viajes fuera del país y desarrolló otras actividades laborales.

Los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu para que adopten las medidas correspondientes dentro de sus competencias.

Más de $2.000 millones sin recuperar

La auditoría también constató que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de $2.046 millones por garantías, aranceles y estipendios que debían restituir profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron eliminados de programas de formación.

El organismo fiscalizador advirtió deficiencias en las gestiones de cobranza y en el seguimiento judicial de estos recursos. Algunos procedimientos registraban escaso avance, estaban archivados o no contaban con acciones de cobro acreditadas oportunamente.

El Servicio de Salud Arauco informó la destitución de los dos médicos y el inicio de acciones administrativas y judiciales para determinar los perjuicios ocasionados y recuperar los recursos comprometidos.