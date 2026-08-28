¿Auto eléctrico? 5 consejos para sacarle más autonomía y viajar sin imprevistos

La electromovilidad continúa avanzando en Chile y cada vez son más los conductores que optan por vehículos eléctricos para sus desplazamientos cotidianos. El aumento de la oferta y de las ventas también plantea nuevos desafíos, especialmente relacionados con el uso eficiente de la batería y la planificación de los viajes.

La oferta de vehículos eléctricos en Chile pasó de representar el 2,5% al 10% del mercado entre 2023 y 2025, cuadruplicando su disponibilidad, según un reporte del Centro de Movilidad Sostenible. El estudio también estimó que recorrer un kilómetro en un vehículo eléctrico a batería cuesta cerca de 70% menos que hacerlo en uno de combustión interna.

Consejos para aprovechar la autonomía de un auto eléctrico

Pero para quienes están dando sus primeros pasos en la electromovilidad, conocer el funcionamiento del vehículo y adoptar algunos hábitos puede marcar una diferencia en el uso cotidiano. Desde Salfa, Iván Vásquez, gerente comercial del segmento empresa de la División Automotriz, entrega cinco recomendaciones.

Salir con suficiente carga. Antes de iniciar un viaje, es importante revisar la autonomía disponible y asegurarse de contar con batería suficiente para cubrir la distancia prevista. Los vehículos eléctricos actuales incorporan sistemas inteligentes que informan permanentemente el nivel de batería y emiten distintas alertas antes de alcanzar un nivel crítico, entregando al conductor tiempo suficiente para planificar una recarga. Además, la mayoría de las marcas cuenta con servicios de asistencia en ruta para brindar apoyo cuando es necesario.. Planificar la ruta. Al igual que en un vehículo convencional, conocer anticipadamente el recorrido permite anticipar las condiciones del viaje. Velocidad, pendientes, carga transportada y uso intensivo del aire acondicionado o la calefacción pueden influir en el consumo energético y, por tanto, en la autonomía disponible. Revisar los puntos de carga. Antes de emprender un recorrido largo, es recomendable identificar las estaciones disponibles y confirmar que se encuentren operativas. También es conveniente mantener actualizadas las aplicaciones de las distintas redes de carga. Llevar el cable correspondiente. Contar con el cable de carga adecuado para el vehículo permite enfrentar de mejor manera las distintas alternativas disponibles durante un viaje y evitar imprevistos. Conocer la asistencia en ruta. Revisar previamente las coberturas disponibles y las condiciones del servicio permite tener claridad sobre qué hacer frente a una eventualidad durante el trayecto.

Planificar es clave para aprovechar la electromovilidad

Para el experto, más que modificar completamente los hábitos de conducción, la electromovilidad requiere incorporar la planificación como parte de la rutina. “Hoy existen cada vez más alternativas de carga y servicios de apoyo para los usuarios de vehículos eléctricos. Con una planificación adecuada, es posible realizar viajes con total tranquilidad y aprovechar todas las ventajas que ofrece esta tecnología”, concluye.