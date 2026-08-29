Fantasilandia ofrece entradas a $4.990: ¿Quiénes pueden acceder al descuento?

Fantasilandia lanzó una promoción especial que permite acceder a entradas por $4.990, como parte de una jornada de celebración organizada junto a Caja 18. El beneficio está dirigido exclusivamente a afiliados de la institución y sus familias.

La oferta se enmarca en el 57° aniversario de Caja 18 y contempla una jornada especial en el parque de diversiones durante septiembre. Se trata de una de las últimas oportunidades para disfrutar de Fantasilandia antes de su anunciado cambio de recinto.

Beneficio exclusivo para afiliados de Caja 18

El valor promocional de $4.990 está disponible únicamente para afiliados de Caja 18 y sus familias. Cada afiliado podrá adquirir un máximo de cuatro entradas.

Además, los niños y niñas que tengan una estatura inferior a 90 centímetros podrán ingresar gratuitamente al parque.

Fecha y horario de la jornada especial

La jornada especial se realizará el domingo 13 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

Las entradas podrán adquirirse desde el 17 de agosto y hasta el mismo 13 de septiembre. Sin embargo, la venta podría finalizar anticipadamente en caso de que se agote el stock disponible.

¿Cómo comprar las entradas?

Para acceder a la promoción, los afiliados deberán ingresar a la Sucursal Virtual de Caja 18 o a la aplicación de la institución utilizando su RUT y clave.

Una vez realizada la compra, recibirán los códigos de las entradas directamente en su correo electrónico.

De esta manera, los afiliados de Caja 18 podrán acceder a una jornada especial en Fantasilandia por $4.990 por persona.