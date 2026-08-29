Vientos tornádicos: recomendaciones para protegerse ante estos fenómenos
Senapred llama a extremar las precauciones frente a fuertes vientos. Conoce qué hacer en casa, en la calle, durante un corte de luz y mientras conduces.
Los vientos con características tornádicas registrados durante la noche del viernes en Yungay, Región de Ñuble, dejaron ocho viviendas afectadas y cortes de suministro eléctrico en tres comunas. El episodio volvió a poner el foco en los riesgos asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos y en las medidas que se deben adoptar para protegerse.
Los vientos con características tornádicas pueden desarrollarse rápidamente y provocar daños en viviendas, árboles, postes, tendidos eléctricos y otras estructuras. Aunque su duración puede ser breve, las ráfagas y los objetos desplazados pueden representar un riesgo para las personas.
Ante un episodio de estas características, la principal recomendación es buscar refugio en un lugar seguro, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
¿Qué hacer ante vientos con características tornádicas?
Si comienza un episodio de viento intenso, se recomienda:
- Permanecer dentro de una construcción firme y evitar salir.
- Alejarse de ventanas, puertas de vidrio y tragaluces.
- Buscar una habitación interior, preferentemente en el nivel más bajo de la vivienda.
- Proteger la cabeza y el cuello ante la eventual caída de objetos.
- Mantenerse informado mediante Senapred y las autoridades locales.
- Evitar acercarse al lugar donde se registren daños para observar o grabar el fenómeno.
Medidas preventivas antes de un viento fuerte
Si existe un aviso meteorológico por viento intenso, es recomendable preparar el entorno de la vivienda:
- Retirar o asegurar maceteros, muebles de terraza, herramientas y otros objetos que puedan ser desplazados.
- Revisar techumbres, puertas, ventanas y elementos que puedan desprenderse.
- Evitar realizar trabajos en altura durante el episodio.
- No estacionar vehículos bajo árboles, postes, letreros o estructuras inestables.
- Mantener cargados los teléfonos celulares y disponer de linternas.
¿Qué hacer si se corta la electricidad?
Los fuertes vientos pueden provocar daños en postes y tendidos eléctricos. Frente a un corte de suministro:
- No tocar cables eléctricos caídos.
- Mantenerse alejado de cualquier cable que esté en el suelo, ya que podría estar energizado.
- Evitar que niños y mascotas se acerquen a la zona.
- Informar el corte a la empresa eléctrica correspondiente.
- Utilizar linternas en lugar de velas para disminuir el riesgo de incendios.
Recomendaciones si estás en la calle
- Si el viento aumenta mientras estás fuera de casa, busca rápidamente un lugar cerrado y seguro.
- Evita permanecer cerca de árboles, postes, cables eléctricos, letreros, muros, ventanas, techumbres, andamios y otras estructuras que puedan caer o desprenderse.
- Una recomendación especialmente importante es no acercarse al fenómeno para intentar fotografiarlo o grabarlo.
¿Qué hacer si ocurre mientras conduces?
- Si las condiciones meteorológicas dificultan la conducción, reduce la velocidad y evita maniobras bruscas. Cuando sea posible, detente en un lugar seguro, lejos de árboles, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan caer.
- Si el vehículo queda expuesto a objetos desplazados por el viento, prioriza alejarte de la zona de riesgo cuando las condiciones permitan hacerlo con seguridad.
Después del fenómeno
- Una vez que disminuya el viento, no ingreses a viviendas o estructuras que hayan sufrido daños importantes hasta comprobar que son seguras.
- Tampoco manipules cables eléctricos, postes o instalaciones dañadas. Si existen riesgos para las personas, informa a los organismos de emergencia y sigue las instrucciones de las autoridades.
- La prevención y el resguardo oportuno son fundamentales para disminuir los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.