El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública
La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile. El recorrido llega hasta integrantes del Gobierno y la campaña de 2025, aunque no existen pruebas concluyentes de su intervención en esa elección. Un nuevo capítulo de Punto por Punto.
- La detención que reabre las preguntas
La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo volvió a poner el foco sobre sus actividades en Chile. Es investigado por la justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.
- Las huellas de Cerimedo en Chile
La investigación de Punto por Punto reconstruye sus vínculos con Numen, Casa Común y trabajos digitales relacionados con las campañas por el Rechazo y el plebiscito constitucional de 2022.
- Conexiones que alcanzan a La Moneda
El recorrido de Cerimedo incluye relaciones y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas y con figuras que actualmente forman parte del Gobierno.
- Sin pruebas concluyentes sobre 2025
Pese a esos antecedentes, la investigación recalca que no existe evidencia concluyente de que Cerimedo haya intervenido en la campaña presidencial de 2025.
- El problema de la confianza pública
El capítulo utiliza el caso Cerimedo para abordar cómo el ingreso de operadores y estrategias digitales cuestionadas al terreno político termina erosionando la confianza pública, especialmente cuando sus vínculos y actividades no están suficientemente transparentados.
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El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública