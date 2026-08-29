El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública

La detención del consultor argentino Fernando Cerimedo reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile. El recorrido llega hasta integrantes del Gobierno y la campaña de 2025, aunque no existen pruebas concluyentes de su intervención en esa elección. Un nuevo capítulo de Punto por Punto.

La detención que reabre las preguntas

La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo volvió a poner el foco sobre sus actividades en Chile. Es investigado por la justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito.

La detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo volvió a poner el foco sobre sus actividades en Chile. Es investigado por la justicia boliviana por el encargo de asesinar a su pareja y por enriquecimiento ilícito. Las huellas de Cerimedo en Chile

La investigación de Punto por Punto reconstruye sus vínculos con Numen, Casa Común y trabajos digitales relacionados con las campañas por el Rechazo y el plebiscito constitucional de 2022.

La investigación de Punto por Punto reconstruye sus vínculos con Numen, Casa Común y trabajos digitales relacionados con las campañas por el Rechazo y el plebiscito constitucional de 2022. Conexiones que alcanzan a La Moneda

El recorrido de Cerimedo incluye relaciones y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas y con figuras que actualmente forman parte del Gobierno.

El recorrido de Cerimedo incluye relaciones y declaraciones que lo vinculan con distintas campañas y con figuras que actualmente forman parte del Gobierno. Sin pruebas concluyentes sobre 2025

Pese a esos antecedentes, la investigación recalca que no existe evidencia concluyente de que Cerimedo haya intervenido en la campaña presidencial de 2025 .

Pese a esos antecedentes, la investigación recalca que . El problema de la confianza pública

El capítulo utiliza el caso Cerimedo para abordar cómo el ingreso de operadores y estrategias digitales cuestionadas al terreno político termina erosionando la confianza pública, especialmente cuando sus vínculos y actividades no están suficientemente transparentados. Si quieres leer la nota completa sigue este link:

El rey de los Trolls: cuando le abrieron la puerta “al trucho” y se perdió la confianza pública