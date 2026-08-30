Permiso de Circulación 2026: cómo pagar la segunda cuota antes del 31 de agosto

Quedan pocos días para que finalice el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de Circulación 2026. Los propietarios de vehículos que optaron por dividir el pago anual en dos cuotas durante marzo deben completar ahora el segundo pago.

De acuerdo con ChileAtiende, para los automóviles particulares y otros vehículos incluidos en este proceso, la primera cuota se paga entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, mientras que la segunda debe cancelarse entre el 1 y el 31 de agosto. En 2026, el último día corresponde al lunes 31 de agosto.

No cumplir con este plazo puede generar recargos, dejar al propietario en condición de morosidad y exponer al vehículo a sanciones si es sorprendido circulando con el permiso vencido.

¿Quiénes deben pagar la segunda cuota?

La segunda cuota corresponde a quienes durante marzo optaron por pagar el Permiso de Circulación 2026 en dos cuotas.

El pago debe realizarse en la misma municipalidad donde se canceló la primera cuota. Algunas municipalidades cuentan con plataformas digitales para efectuar el trámite, mientras que otras también disponen de atención presencial en sus direcciones de tránsito.

Por eso, antes de intentar realizar el pago, es recomendable identificar el municipio donde se efectuó la primera cuota y revisar si tiene habilitada la alternativa online.

¿Qué documentos se necesitan para pagar?

Para completar el trámite, el vehículo debe encontrarse en condiciones de obtener o mantener su Permiso de Circulación vigente.

Entre los principales antecedentes que se deben revisar están:

Primera cuota del Permiso de Circulación 2026 pagada.

Revisión Técnica vigente y Gases al día, cuando corresponda.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente.

No registrar multas de tránsito impagas que impidan renovar el permiso.

¿Qué pasa si no pago la segunda cuota antes del 31 de agosto?

No pagar dentro del período establecido puede generar intereses y multas. ChileAtiende informa que, al momento de renovar el permiso, se aplica una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, calculada junto con el IPC.

En el caso de quienes pagan en dos cuotas, también se contempla un recargo por mora. La información disponible sobre el proceso establece que el atraso de la segunda cuota genera un recargo de 1,5% del valor del permiso por cada mes de atraso, además de las consecuencias asociadas a circular sin el documento al día.

Por eso, pagar después del 31 de agosto no significa solamente cancelar la cuota pendiente: el propietario puede terminar pagando un monto superior al originalmente establecido.

¿Qué multa arriesgo si circulo con el permiso vencido?

Una situación distinta ocurre cuando el vehículo es sorprendido circulando sin el Permiso de Circulación al día.

Esta conducta constituye una infracción grave y puede significar una multa de entre 1 y 1,5 UTM. Además, el vehículo puede ser retirado de circulación y trasladado a corrales municipales.

Por esta razón, no basta con tener pendiente solamente el pago administrativo: mientras el permiso no esté regularizado, también existe el riesgo de enfrentar una fiscalización en la vía pública.

Revisar estos antecedentes con anticipación permite detectar problemas que podrían impedir completar el pago y contar con tiempo para solucionarlos.