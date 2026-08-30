“Campamento Damascus”: El terror de llamar amor a la violencia

Chuck Tingle es un escritor estadounidense que mantiene en secreto su identidad civil. En sus apariciones públicas utiliza lentes oscuros y una máscara rosada con la frase “El amor es real”. Conocido inicialmente por sus relatos breves de erotismo, humor y fantasía, en los últimos años ha desarrollado una reconocida obra dentro del género del terror.

Amor y fundamentalismo

En Campamento Damascus, Rose Darling vive en una pequeña comunidad cristiana que controla todos los aspectos de su vida. Cerca del pueblo funciona un supuesto centro de conversión homosexual que promete modificar la orientación sexual de sus pacientes y asegura tener una eficacia del cien por ciento.

Cuando Rose comienza a sufrir extrañas apariciones y a recuperar recuerdos que creía inexistentes, descubre la violencia escondida detrás de esa promesa. El terror sobrenatural le permite a Tingle representar la represión, la pérdida de autonomía y el miedo que puede instalarse en quienes crecen en comunidades que condenan su identidad.

La novela distingue entre la fe personal y el fundamentalismo de una institución que utiliza la religión para controlar cuerpos, recuerdos y afectos. Aunque pierde parte de su fuerza cuando explica completamente su misterio, Campamento Damascus presenta una mirada inquietante sobre las personas que dicen actuar por amor mientras destruyen aquello que pretenden proteger.

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