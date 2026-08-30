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Red Movilidad refuerza recorrido tras el partido de Colo-Colo este domingo 30 DATOS ÚTILES Crédito: Cedida

Red Movilidad refuerza recorrido tras el partido de Colo-Colo este domingo 30

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Red Movilidad reforzará este domingo 30 de agosto el recorrido 211 hacia San Bernardo para facilitar el regreso de los hinchas tras el partido entre Colo-Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental. El servicio operará entre las 19:30 y 20:30 horas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Red Movilidad reforzará este domingo 30 de agosto el recorrido 211 para facilitar el regreso de los hinchas que asistan al partido entre Colo-Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental. El servicio tendrá destino a San Bernardo y podrá abordarse entre las 19:30 y 20:30 horas en dos puntos ubicados en las inmediaciones del recinto deportivo. El refuerzo estará identificado con una letra X junto al número 211 y busca apoyar el desplazamiento de los asistentes después del encuentro deportivo.
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Este domingo 30 de agosto, los hinchas que asistan al partido entre Colo-Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental contarán con un refuerzo especial del transporte público.

Red Movilidad dispuso un servicio adicional del recorrido 211 con destino a la comuna de San Bernardo, con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes una vez finalizado el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Colo-Colo y Audax Italiano se disputará en el Estadio Monumental durante esta jornada. La Liga de Primera corresponde a la principal categoría del fútbol profesional chileno y es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El servicio reforzado podrá ser abordado en las inmediaciones del recinto deportivo entre las 19:30 y 20:30 horas y estará identificado con una letra X al lado del número 211.

Los puntos donde los asistentes podrán tomar este servicio son:

  • Parada Av. Departamental / esq. Buenaventura (PE3).
  • Froilán Roa, al sur de Departamental, frente a la parada Froilán Roa / esq. Av. Departamental (PE1334).

El recorrido tendrá como destino la comuna de San Bernardo y busca entregar una alternativa de transporte para los hinchas que necesiten trasladarse desde el sector del Estadio Monumental después del partido.

Canales de atención de Red Movilidad

Ante dudas y consultas sobre el servicio, las usuarias y usuarios pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de Red Movilidad, @Red_Movilidad, o mediante su Call Center gratuito.

Las consultas pueden realizarse al 800 73 00 73, desde teléfonos fijos, o al 600 730 00 73, desde celulares.

 

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