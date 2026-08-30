Red Movilidad refuerza recorrido tras el partido de Colo-Colo este domingo 30

Este domingo 30 de agosto, los hinchas que asistan al partido entre Colo-Colo y Audax Italiano en el Estadio Monumental contarán con un refuerzo especial del transporte público.

Red Movilidad dispuso un servicio adicional del recorrido 211 con destino a la comuna de San Bernardo, con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes una vez finalizado el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Colo-Colo y Audax Italiano se disputará en el Estadio Monumental durante esta jornada. La Liga de Primera corresponde a la principal categoría del fútbol profesional chileno y es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El servicio reforzado podrá ser abordado en las inmediaciones del recinto deportivo entre las 19:30 y 20:30 horas y estará identificado con una letra X al lado del número 211.

Los puntos donde los asistentes podrán tomar este servicio son:

Parada Av. Departamental / esq. Buenaventura (PE3) .

. Froilán Roa, al sur de Departamental, frente a la parada Froilán Roa / esq. Av. Departamental (PE1334).

El recorrido tendrá como destino la comuna de San Bernardo y busca entregar una alternativa de transporte para los hinchas que necesiten trasladarse desde el sector del Estadio Monumental después del partido.

Canales de atención de Red Movilidad

Ante dudas y consultas sobre el servicio, las usuarias y usuarios pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de Red Movilidad, @Red_Movilidad, o mediante su Call Center gratuito.

Las consultas pueden realizarse al 800 73 00 73, desde teléfonos fijos, o al 600 730 00 73, desde celulares.