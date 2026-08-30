Sismo de magnitud 4,9 se percibe en tres regiones del norte del país

Un sismo de magnitud 4,9 se registró durante la madrugada de este domingo en el norte del país y fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) situó el epicentro 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla, en la Región de Antofagasta. El movimiento ocurrió a las 01:19 horas.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que continúa evaluando eventuales daños a personas, infraestructura y servicios básicos.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.