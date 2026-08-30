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Sismo de magnitud 4,9 se percibe en tres regiones del norte del país PAÍS

Sismo de magnitud 4,9 se percibe en tres regiones del norte del país

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El movimiento telúrico tuvo su epicentro 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla. El SHOA informó que no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un sismo de magnitud 4,9 se percibió durante la madrugada de este domingo en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El epicentro se ubicó 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla. Senapred evalúa posibles afectaciones, mientras que el SHOA descartó que el movimiento reúna condiciones para generar un tsunami.
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Un sismo de magnitud 4,9 se registró durante la madrugada de este domingo en el norte del país y fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) situó el epicentro 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla, en la Región de Antofagasta. El movimiento ocurrió a las 01:19 horas.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que continúa evaluando eventuales daños a personas, infraestructura y servicios básicos.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

 

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