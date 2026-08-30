Maduro difunde fotos desde cárcel de Nueva York: “Dios proveerá. Venezuela renacerá”

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro difundió este domingo dos fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, acompañadas de un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y de una cita bíblica.

Según informó La Tercera, en las imágenes Maduro aparece vestido con ropa deportiva y haciendo el símbolo de la paz. Los registros fueron difundidos en su cuenta de X.

En el mensaje, señaló que las fotografías eran un regalo dirigido a sus nietos, a niñas y niños y a quienes le han expresado apoyo. También agradeció las oraciones y muestras de solidaridad recibidas, y afirmó que él y su esposa, Cilia Flores, mantienen intacta su fe en Dios.

Juicio previsto para 2027

Maduro permanece detenido en Brooklyn luego de ser capturado en enero junto con Flores por fuerzas militares estadounidenses. Ambos enfrentan en EE. UU. cuatro cargos por conspiración vinculados al narcoterrorismo y a la importación de cocaína. El juicio contra el exmandatario está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

Al cerrar la publicación, Maduro citó un pasaje de la carta de Pablo a los Romanos y sostuvo que ambos continuarán firmes, serenos y confiados. Luego afirmó: “Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Tras la caída de Maduro, Venezuela pasó a ser dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.