Chubascos este lunes y temperaturas sobre 20 °C: así cambiará el tiempo en Santiago

Los últimos chubascos llegaron a Santiago durante la madrugada de este lunes 31 de agosto, pero las condiciones meteorológicas cambiarán rápidamente durante las siguientes horas. Las altas presiones tomarán el control de la zona central, favoreciendo varios días estables y con un progresivo aumento de las temperaturas.

Si bien durante los últimos días se registraron precipitaciones importantes en algunos sectores de la Región Metropolitana, en Santiago los acumulados han quedado por debajo de lo esperado. Los registros mantienen un ligero déficit de lluvias en Quinta Normal, estación de referencia para el centro de la capital.

¿Lloverá este lunes en Santiago?

Durante esta madrugada de este lunes todavía existió una alta probabilidad de precipitaciones en Santiago. Sin embargo, los acumulados serían bajos y podrían situarse entre 1 y 3 milímetros.

El evento, que sucedió entre las horas del domingo y primeras horas del lunes, podría dar inicio a la semana con chubascos débiles y aislados en distintos sectores de la capital.

Durante la tarde, en tanto, la inestabilidad comenzaría a desaparecer y el sol volvería a ganar presencia.

En Quinta Normal se espera una temperatura máxima de entre 18 y 19 °C, según las últimas actualizaciones del modelo del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), utilizado como referencia para estos pronósticos.

Altas presiones traerán días más estables

El escenario cambiará durante las siguientes jornadas. Con el inicio de septiembre y de la primavera meteorológica, las altas presiones se instalarán sobre la Región Metropolitana y podrían mantenerse durante varios días.

Este patrón favorecerá una disminución significativa de la actividad de precipitaciones, por lo que durante la primera semana de septiembre se esperan condiciones mayormente estables en Santiago.

El cambio será especialmente notorio después de los chubascos previstos para la madrugada del lunes.

Temperaturas superarán los 20 °C en Santiago

Junto con el establecimiento de condiciones más estables, las temperaturas comenzarán a subir.

Entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre, las máximas en el centro de Santiago se situarían entre 21 y 23 °C.

El aumento podría ser aún más marcado en sectores del norte de la Región Metropolitana, particularmente en comunas como Lampa, Colina y Tiltil.

Para el miércoles 2 de septiembre, por ejemplo, el modelo europeo proyecta temperaturas superiores a 23 °C en Lampa.

Mañanas frías y tardes más templadas

Aunque las temperaturas máximas subirán durante los primeros días de septiembre, las mañanas continuarán siendo frías.

Las mínimas se mantendrían entre 5 y 6 °C durante la primera mitad de la semana, generando una mayor amplitud térmica en Santiago.

De esta manera, el escenario para los próximos días estará marcado por mañanas frías y tardes cada vez más templadas, una característica habitual del período de transición hacia la primavera.

¿Cómo estará el tiempo durante los primeros días de septiembre?

En resumen, Santiago comenzará esta semana con chubascos débiles y aislados durante la madrugada de hoy lunes, pero rápidamente las altas presiones favorecerán el regreso de condiciones más estables.

Las temperaturas máximas aumentarán desde el martes y podrían superar los 20 °C durante varias jornadas, mientras las mínimas permanecerán cercanas a los 5 °C.

Por ahora, el escenario apunta a una primera semana de septiembre con pocas precipitaciones, mayor estabilidad atmosférica y un marcado contraste entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.