Alerta por viento Puelche de hasta 100 km/h en tres regiones: ¿Cuándo y dónde se registrará?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió el jueves una alerta por la presencia de vientos moderados a fuertes durante este fin de semana en sectores de tres regiones del país.

El fenómeno, conocido como viento Puelche o viento Raco, comenzará durante la mañana del sábado 5 de septiembre y se extenderá hasta la mañana del domingo 6.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las mayores intensidades se concentrarán en sectores cordilleranos, donde los vientos podrían alcanzar hasta 100 km/h.

¿En qué regiones se registrarán los vientos?

La alerta de la DMC contempla sectores de las siguientes regiones:

Biobío : valle, precordillera y cordillera.

: valle, precordillera y cordillera. La Araucanía : cordillera.

: cordillera. Los Ríos: cordillera.

El viento Puelche es un fenómeno característico de la zona centro-sur del país. Se trata de un viento fuerte, seco y cálido que desciende desde la Cordillera hacia los valles, asociado a determinadas condiciones de presión atmosférica.

¿Qué intensidad tendrá el viento según la región?

La velocidad del viento variará dependiendo de la zona. Según el detalle entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, el pronóstico para el sábado 5 y domingo 6 de septiembre es el siguiente:

Región del Biobío

Valle : vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

: vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h. Precordillera : vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

: vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h. Cordillera: vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 100 km/h.

Región de La Araucanía

Cordillera : vientos de 80 a 100 km/h.

: vientos de 80 a 100 km/h. Región de Los Ríos

Cordillera: vientos de 80 a 100 km/h.

De esta manera, las zonas cordilleranas de La Araucanía y Los Ríos, además de la cordillera del Biobío, serán las áreas que podrían registrar las mayores velocidades durante el fin de semana.

¿Qué es el viento Puelche?

El viento Puelche, también denominado Raco en algunas zonas, corresponde a un viento que baja desde la Cordillera hacia sectores más bajos. Durante este descenso, el aire adquiere características más secas y cálidas.

Aunque el fenómeno puede producir un aumento de las temperaturas en algunas localidades, sus mayores velocidades pueden generar condiciones adversas, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Por ello, ante el pronóstico de este fin de semana, se recomienda a quienes se encuentren en las zonas afectadas mantenerse atentos a la actualización de los pronósticos y a las eventuales recomendaciones de las autoridades, especialmente si deben desplazarse por sectores expuestos a fuertes ráfagas.