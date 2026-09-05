El Gobierno concretó un nuevo pago del Bono de Recuperación 2026 para cerca de 7 mil hogares afectados por los sistemas frontales registrados durante julio y agosto. Esta nueva nómina considera más de $5.300 millones para familias ubicadas entre las regiones Metropolitana y de Los Ríos.

Con este desembolso, ya se han concretado seis nóminas del beneficio y más de 46 mil hogares de 10 regiones han recibido recursos. En total, el Estado ha destinado más de $37 mil millones al Bono de Recuperación, una ayuda económica de libre disposición y que se entrega por una sola vez para enfrentar los primeros gastos derivados de una emergencia.

¿Cuánto paga el Bono de Recuperación 2026?

El monto depende del nivel de afectación de la vivienda y los enseres registrado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Existen cuatro tramos:

Afectación baja: $375.000.

$375.000. Afectación media: $750.000.

$750.000. Afectación alta: $1.125.000.

$1.125.000. Afectación muy alta: $1.500.000.

Los recursos pueden utilizarse libremente para necesidades derivadas de la emergencia, como limpieza, reposición de enseres o recuperación de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de Recuperación?

El Bono de Recuperación no tiene una postulación independiente. Para determinar quiénes pueden recibirlo, los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizan el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas afectadas.

Las personas que hayan sido catastradas pueden revisar el estado de su FIBE ingresando a mifibe.gob.cl con su ClaveÚnica. El portal oficial permite consultar la Ficha Básica de Emergencia y conocer el avance de la evaluación.

¿Cómo se paga el Bono de Recuperación?

El pago se deposita de manera automática en la CuentaRUT de la persona beneficiaria. Quienes no tengan esta cuenta pueden recibir el dinero mediante pago presencial en BancoEstado, presentando su cédula de identidad.

Bono de Recuperación en Atacama

Atacama ha sido una de las regiones más afectadas por las emergencias climáticas de julio. Al 19 de agosto, el Gobierno informó que se habían entregado 9.911 bonos de recuperación en siete comunas de la región, equivalentes a más de $8.675 millones en ayuda directa a las familias.

Los beneficiarios se distribuyen entre Vallenar, Huasco, Tierra Amarilla, Freirina, Caldera, Copiapó y Alto del Carmen. En uno de los últimos procesos informados, por ejemplo, 7.863 hogares fueron incorporados a la nómina, con montos de entre $375 mil y $1,5 millones según el nivel de afectación determinado mediante la FIBE.

La ayuda directa forma parte de un despliegue mayor en Atacama. El Gobierno informó que se han movilizado más de $23.826 millones para enfrentar las consecuencias de las emergencias climáticas y apoyar a familias, comunidades y sectores productivos. Entre esos recursos figuran $1.800 millones del Gobierno Regional para emergencias, $4.000 millones en aportes privados y $751 millones del FNDR destinados a la recuperación de la actividad minera.