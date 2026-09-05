Gael Yeomans asume conducción del Frente Amplio y llama a construir alternativa a gobierno de Kast

Con el desafío de consolidar su organización, ampliar su presencia territorial y construir una alternativa política frente al Gobierno de José Antonio Kast, la diputada Gael Yeomans asumió oficialmente la presidencia del Frente Amplio por los próximos dos años, durante una ceremonia realizada anoche en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La nueva directiva tendrá entre sus principales objetivos impulsar un congreso orgánico, fortalecer el trabajo en los territorios, promover la formación de nuevos liderazgos y avanzar en una alianza progresista más robusta.

En su primera intervención como presidenta de la colectividad, Yeomans situó el desafío de la nueva conducción en la defensa y ampliación de derechos, en un escenario que calificó como marcado por eventuales retrocesos.

“Nuestros compromisos por avanzar, primero en un proyecto que ponga las necesidades de las personas por delante, que ponga lo que es importante. Frente a un gobierno que busca retrocesos, que busca mermar derechos, nosotros vamos a defenderlos“.

La diputada asumió la conducción junto a Constanza Martínez, quien ocupará la secretaría general. Esta última destacó los desafíos que el partido ha logrado superar y sostuvo que la nueva etapa estará enfocada en profundizar la organización y la presencia territorial del Frente Amplio.

“Hemos logrado una unidad partidaria, logramos sortear un gobierno del cual estamos profundamente orgullosos y también logramos hacer un congreso partidario que hoy día tiene los lineamientos de nuestro partido de forma muy clara”.

Desde la nueva directiva también remarcaron la necesidad de articular el trabajo parlamentario, municipal y social, con el objetivo de proyectar una propuesta de futuro que no se limite únicamente a responder a las iniciativas del actual Gobierno.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, además de parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio. También asistieron representantes de otras colectividades del sector, entre ellos la excandidata presidencial, Jeannette Jara, y la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.

El expresidente Gabriel Boric, cuya participación estaba inicialmente contemplada, se excusó durante la tarde de asistir a la actividad.