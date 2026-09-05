PAÍS
La pulseada entre Kast y los libertarios por cuánto puede ampliarse la derecha sin diluirse
El PNL coopera con La Moneda, pero desde fuera le cobra cada concesión “al centro” y cada renuncia a la “batalla cultural”, mientras Chile Vamos intenta no quedar relegado en una disputa por identidad, poder y sucesión dentro de la derecha.
Síntesis generada con OpenAI
Kast busca transformar la mayoría que lo llevó a La Moneda en una base de gobierno capaz de incorporar a Chile Vamos, independientes e incluso negociar con la izquierda. El PNL acepta colaborar, pero se reserva el derecho a golpear desde afuera cuando entiende que la apertura cruza hacia la moderación doctrinaria. Detrás de la convivencia hay una disputa más profunda: quién fija los límites de la derecha que pretende sobrevivir al actual Gobierno.Desarrollado por El Mostrador