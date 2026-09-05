Las turbulentas aguas de nuestra política exterior

Chile está navegando sin brújula en un escenario internacional cada vez más hostil, y nuestra conducción diplomática se muestra frágil, reactiva y, lamento decirlo, inexperta. Dos ejemplos recientes son elocuentes: la respuesta tardía y contradictoria ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, y el manejo deficiente de las tensiones territoriales con Argentina, donde primó la improvisación por sobre la estrategia. Pero el problema es más profundo. Cuestiono abiertamente la idoneidad de muchos embajadores políticos, cuyo nombramiento obedece más a cuotas partidistas que a capacidades reales, y rechazo la miopía de reducir nuestra diplomacia a un cálculo estrecho de intereses comerciales o a disputas jurídicas puntuales, desatendiendo por completo la dimensión geopolítica que hoy define el tablero mundial.

Frente a este panorama, propongo un giro radical: Chile debe adoptar una visión geopolítica de largo plazo, sustentada en la unidad nacional y en el profesionalismo técnico de nuestro servicio exterior. Necesitamos una estrategia de navegación clara, una diplomacia presidencial activa y un cuerpo diplomático que recupere su prestigio y eficacia. Sin ello, el país quedará a la deriva, vulnerable ante la incertidumbre y los conflictos que ya asoman en el horizonte global. Mi llamado es a abandonar el cortoplacismo y el amateurismo que hoy caracterizan nuestra política exterior, y a poner la experiencia, el conocimiento y la visión estratégica al servicio de Chile. El tiempo apremia y las aguas, como he dicho, son turbulentas. No podemos permitirnos el lujo de seguir navegando sin rumbo.

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