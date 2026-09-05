Microbús se desbarranca en Playa Ancha y deja al menos tres personas lesionadas

Al menos tres personas resultaron lesionadas luego de que un microbús del transporte público se desbarrancara durante la tarde de este viernes en el sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

La emergencia movilizó a los equipos de rescate y otros servicios de emergencia, que llegaron hasta el lugar para prestar atención a los afectados y coordinar el rescate de los ocupantes del vehículo.

El accidente se produjo específicamente en la intersección de las calles Lautaro Barrientos con Leandro Escudero, en el Segundo Sector del cerro porteño.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho dejó un saldo inicial de al menos tres personas lesionadas, pero las circunstancias que provocaron el accidente aún no han sido aclaradas.