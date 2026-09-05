Nueva arista del Rey de los Trolls: socio de Cerimedo financió campaña del Rechazo con datos falsos

Una nueva arista se suma a las conexiones de Fernando Cerimedo, conocido como el “Rey de los Trolls”, con las campañas políticas chilenas. Registros del Servel muestran que su socio en Chile, el abogado Enrique García Arancibia, aportó $4 millones a una organización que financió propaganda por el Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022 y cuyas piezas incluyeron informaciones falsas y engañosas sobre la propuesta sometida a votación.

Se trata de “Unidos somos más fuertes”, una de las organizaciones de la sociedad civil autorizadas excepcionalmente para recibir aportes y realizar propaganda durante ese proceso electoral. De acuerdo con los registros del Servel revisados por CIPER, la entidad recaudó $32,91 millones.

La mayor parte de esos recursos, unos $27 millones, fue destinada a difusión radial de la campaña “Así no”, que también circuló mediante volantes repartidos en la vía pública.

CIPER revisó parte de esas piezas y detectó al menos tres afirmaciones falsas sobre el proyecto constitucional: que le quitaba a Carabineros la tarea de mantener el orden público; que permitía a manifestantes ingresar a una vivienda sin autorización de sus habitantes; y que eliminaba el bono de libre elección de Fonasa.

La propaganda también contenía, según la revisión del medio, dos afirmaciones engañosas: que tres millones de personas se trasladarían a Fonasa provocando el colapso del sistema público de salud y que los colegios particulares subvencionados podrían ser eliminados rápidamente.

Es en el financiamiento de esa organización donde aparece el vínculo con Cerimedo. Según los registros del Servel, García Arancibia entregó $4 millones a “Unidos somos más fuertes” el 10 de agosto de 2022. El abogado es socio en Chile de Cerimedo, el consultor político argentino actualmente detenido en Bolivia y cuya presencia y contactos en el país están siendo objeto de nuevas indagaciones.

La conexión entre ambos se remonta al menos a 2020. García creó en Chile Numen SpA en septiembre de ese año, utilizando el mismo nombre de la empresa de publicidad fundada por Cerimedo en Argentina. Aunque el argentino no figura en la constitución de la sociedad chilena, García aparecía en el sitio de la agencia trasandina como “Socio/Country Manager”.

Otro nombre que aparece entre quienes financiaron a “Unidos somos más fuertes” es el periodista Tomás Yáñez Pelay, quien actualmente se desempeña en el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Yáñez aportó $1.080.000 a la organización el 29 de agosto de 2022. CIPER intentó obtener una versión tanto de él como de García, pero ninguno había respondido al cierre de la publicación.

No es posible establecer quién diseñó la estrategia y los contenidos de “Así no”. Para el plebiscito de 2022, el Consejo Directivo del Servel determinó que las organizaciones de la sociedad civil no estaban obligadas a presentar una rendición detallada de sus gastos electorales. Sí debían informar los aportes monetarios recibidos y la contratación de propaganda en medios y redes sociales.

Por esa razón, los registros permiten conocer a los donantes que hicieron pública su identidad, pero no determinar quién fue contratado por “Unidos somos más fuertes” para elaborar la propaganda que posteriormente difundió.

El antecedente adquiere una nueva dimensión por las propias declaraciones que Cerimedo realizó en 2023 respecto de su participación en la campaña del Rechazo.

En una entrevista concedida al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el marco de la investigación Mercenarios Digitales, el argentino afirmó que trabajó con decenas de organizaciones civiles durante el proceso.

“A mí me quiso contratar un grupo de empresarios, una especie de mesa de dinero, que me convenía económicamente. Pero tomamos otro camino para trabajar, que sea gente que tenga algún interés genuino en la Constitución. Logramos juntar 52 asociaciones civiles, les hicimos una propuesta de trabajo y ellos nos pagaron”, señaló entonces.

Cerimedo no identificó cuáles eran esas organizaciones ni detalló los servicios que habría prestado. Debido a las reglas de rendición fijadas por el Servel, tampoco es posible determinar a través de esos registros si “Unidos somos más fuertes” estuvo entre las entidades asesoradas por el argentino.

Su presencia en Chile durante esa campaña, sin embargo, también quedó registrada. Según publicó The Clinic, Cerimedo acudió a la sede de Renovación Nacional durante el plebiscito de 2022 y allí se reunió con personeros de la UDI, el Partido de la Gente y miembros del segundo piso del actual Presidente José Antonio Kast. Una fotografía de ese encuentro muestra a García junto al consultor argentino.

Los vínculos de Cerimedo con Chile se remontan al primer proceso constitucional. En 2020, su agencia Numen elaboró encuestas para la organización Casa Común que posteriormente fueron cuestionadas por problemas metodológicos. En esa entidad trabajaban entonces Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del Presidente Kast, y Felipe Costabal, actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda.

El nombre de Cerimedo volvió al centro de la discusión pública después de su detención en Bolivia, donde está acusado por el intento de femicidio de su pareja. Durante el procedimiento policial fueron encontrados dispositivos para operar cuentas automatizadas en redes sociales.

Su expareja, Nadia Beller, sostuvo posteriormente que Cerimedo decía haber participado en la campaña presidencial de Kast. La eventual participación del argentino en procesos electorales chilenos, así como el alcance de sus contactos y actividades en el país, son antecedentes que todavía deben ser esclarecidos.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para indagar una eventual manipulación de la opinión pública mediante bots, cuentas automatizadas y otras herramientas en elecciones y plebiscitos. Paralelamente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal para determinar si existen delitos vinculados al rol que Cerimedo habría desempeñado en campañas políticas chilenas.