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Cambio al horario de verano 2027: cómo ajustar el celular si falla DATOS ÚTILES Crédito: Cedida

Cambio al horario de verano 2027: cómo ajustar el celular si falla

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El horario de verano comenzará el sábado 5 de septiembre en gran parte de Chile. Expertos explican qué hacer si un teléfono no cambia la hora automáticamente y cómo configurar manualmente dispositivos iPhone y Android.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El horario de verano 2027 comenzará el sábado 5 de septiembre en gran parte de Chile continental, cuando los relojes deberán adelantarse una hora. Aunque los celulares suelen realizar el cambio automáticamente, algunos equipos podrían presentar problemas si no están actualizados. La configuración manual permite modificar temporalmente la zona horaria tanto en dispositivos iPhone como Android. La recomendación es revisar las actualizaciones del sistema y volver a activar el ajuste automático una vez solucionado cualquier inconveniente con el cambio de hora.
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El horario de verano 2027 comenzará la noche del sábado 5 de septiembre, cuando los relojes deberán adelantarse una hora en gran parte de Chile continental. La medida no incluye a las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen permanentemente el huso horario UTC-3.

La modificación, que se extenderá hasta el primer sábado de abril del próximo año, también puede generar inconvenientes en algunos dispositivos móviles que no estén actualizados.

Aunque los equipos conectados a internet están configurados para realizar el cambio de manera automática, especialistas advierten que algunos teléfonos podrían no ajustar correctamente la hora si llevan mucho tiempo sin recibir actualizaciones.

Guía paso a paso para cambiar la hora

Ante un eventual problema, es posible configurar manualmente la zona horaria del dispositivo, dependiendo del sistema operativo.

En dispositivos iOS (iPhone):

Ingresar a Configuración, luego seleccionar General y Fecha y hora.
Desactivar el Ajuste Automático.
Cambiar la Zona Horaria.
Como solución temporal, seleccionar una zona horaria UTC-3, como Buenos Aires, Argentina. Una vez solucionado el problema o actualizado el dispositivo, se recomienda volver a activar el ajuste automático de fecha y hora.

En dispositivos Android:

Ingresar a Configuración, luego seleccionar Sistema y Fecha y hora.
Desactivar el Ajuste Automático.
Cambiar la Zona Horaria.
Como solución temporal, seleccionar una zona horaria UTC-3, como Buenos Aires, Argentina. Al igual que en iPhone, una vez corregido el inconveniente se recomienda volver a activar el ajuste automático.

¿Qué pasa si el celular no cambia la hora?

La primera medida es comprobar que el sistema operativo esté actualizado y revisar la configuración de fecha, hora y zona horaria. En la mayoría de los casos, los teléfonos deberían realizar el cambio automáticamente al conectarse a internet.

La configuración manual puede utilizarse como una alternativa temporal mientras se actualiza el dispositivo o se soluciona el problema.

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