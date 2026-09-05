Entre Hilos: ¿Qué es el esencialismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el esencialismo.
En este caso, no se trata de una escuela de pensamiento sino un tipo de crítica a la reificación que tiene lugar al interior de algunas teorías, donde algunos de sus postulados se adoptan como fundamento que se presume invariante. Esa dimensión “esencial”, puede provenir tanto de la naturaleza como de la cultura, pero lo fundamental es que se asuma que ella no cambia en el tiempo y que, como tal, permite predecir un conjunto amplio de comportamientos de personas y grupos.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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