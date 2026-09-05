Brad Parscale: el exasesor de Trump que se asoció con el Rey de los trolls

“Brad puso toda la infraestructura con la que yo trabajo” respondió en 2025 el entonces “Rey de los trolls”, Fernando Cerimedo, a una pregunta de un equipo de The New York Times relativa a su rol en la campaña presidencial de Guatemala, donde resultó electo el derechista Nasry Asfura, y la relación del primero con el estadounidense Brad Parscale, el arquitecto de la campaña digital de Donald Trump.

En efecto, en la interna de la empresa Numen, propiedad de Cerimedo, que posee filiales en distintos países de América Latina, incluyendo Chile, este era el agente político del negocio, el rostro que aparecía públicamente, el vínculo con los trolls y los políticos locales, pero quien estaba detrás desde el punto de vista de la ingeniería, quien era el que entendía como coordinar a los bots, automatizar las respuesta y producir contenidos era Parscale, quien fue director digital de la campaña de Donald Trump en 2015 y también en 2020, hasta cuatro meses antes de las elecciones.

A partir de ese momento, Parscale -que siguió vinculado a la ultraderecha y a Trump- creó varias empresas y, según la investigación publicada el 5 de diciembre en The New York Times, con Cerimedo “son socios desde hace un par de años en una consultora política con sede en Buenos Aires llamada Numen”.

Numen es la empresa que asesoró, entre otras campañas políticas, la del “Rechazo” en Chile, así como la presidencial de Javier Milei, en Argentina. Según el NYT “la participación de Parscale en la campaña (de Honduras) ofrece una idea de la forma en que los intereses políticos de derecha alrededor del mundo han intentado afiliarse al presidente estadounidense”.

En el caso boliviano, el diario neoyorquino decía que Parscale “viajó la región durante la campaña. Ayudó al equipo de Numen sobre el terreno a utilizar herramientas de datos desarrolladas por sus empresas”.

Su presencia en la zona no es nueva, en todo caso. A fines de 2023 Parscale estaba en Buenos Aires, participando de los festejos relativos a la asunción de Javier Milei a la presidencia, ocasión en la cual el estadounidense se sacó una selfie junto al actor mexicano y figura de la ultraderecha de ese país, Eduardo Verástegui, y el chileno Axel Kaiser, presidente de la Fundación Por el Progreso (FPP).

El Mostrador dio cuenta de ello en su momento, relatando que el mexicano señaló al respecto: “Mesas de trabajo en Buenos Aires con mis hermanos @parscale y @AXELKAISER”.

En julio de 2025, en tanto, el medio Informe Político publicó una foto tomada a mucha distancia, en la cual se ve a Parscale junto al economista argentino Darío Epstein en el lobby del hotel Four Seasons de Buenos Aires. Dicha nota asevera que Parscale “también estuvo participando en eventos en Serbia y Europa del Este con Donald Trump Jr.” Y que Parscale y Epstein “están negociando inversiones en oil and gas y data center con energía de Vaca Muerta”.

Cabe recordar que recientemente, como lo dio a conocer El Mostrador, el dueño de Palantir, Peter Thiel, cercano a Trump y al vicepresidente JD Vance, no solo compró una mansión en Buenos Aires, sino que además adquirió un paquete accionario del yacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta.

En el caso de Parscale, el artículo señala que este es socio de Tim Donn, “uno de los empresarios petroleros más importantes de Estados Unidos y mayor aportante del Partido Republicano”, agregando que “inicialmente se conoció la incorporación a su grupo de empresas de consultoría política y software para campañas políticas, al consultor Fernando Cerimedo, quien se desempeña en campañas en distintos países de Latinoamérica y Europa del Este”.

La nota fue retuiteada por Parscale, quien dijo “Ha. Amo Argentina. @JMilei is great!”

Luego de la primera vuelta en Bolivia, y cuando se confirmó que Rodrigo Paz había pasado a la segunda ronda de votaciones, el 17 de agosto del año pasado también, escribió en The modern ballot box, en español: “Bolivia se une a la lista. Medios sociales. Encuadre. Estrategia. La moderna caja de balotaje”.

El 20 de octubre, cuando Paz ganó, Parscale fue más eufórico: “Congratulations on the victory! 🎉 It’s a proud moment, and it’s clear to everyone who knows how many moving pieces were in play behind the scenes. Here’s to the start of the next chapter, may it be everything you envisioned and more”.

Traducido al español, felicitó la victoria de Paz, quien aparece en la foto que acompaña al posteo, y dijo que “es un momento de orgullo, y ello es claro para todos quienes saben cuántas piezas se movía en el juego detrás de escena. Aquí parte un nuevo capítulo, que sea todo lo que imaginas y más”.

Congratulations on the victory! 🎉

It’s a proud moment, and it’s clear to everyone who knows how many moving pieces were in play behind the scenes. Here’s to the start of the next chapter, may it be everything you envisioned and more.https://t.co/KKcPm15SYn — Brad Parscale (@parscale) October 20, 2025

Hace algunas semanas, el 12 de agosto, comentó un posteo en que se alaba el filosemitismo de Javier Milei, así como las medidas tomadas por Abelardo de la Espriella en Colombia, entre otras cosas, todo ello ilustrado con un mapa de América del Sur que dice (en portugués) “La última resistencia” y muestra a Brasil, las guyanas y Surinam en rojo, y a todos los demás países en azul, ilustrados con las banderas de Estados Unidos e Israel.

Ante ello, Parscale escribió “Save the West. This was Charlie’s vision. It will happen. God is great”; es decir, “Salve el occidente. Esta era la visión de Charlie. Así sucederá. Dios es grande”, en referencia a Charlie Kirk.

La red de empresas

El 10 de marzo de 2025 se hizo se hizo público que Cerimedo había sido designado representante y licenciatario exclusivo para América Latina de Campaign Nucleus y EyesOver, dos de las plataformas tecnológicas vinculadas a Parscale.

La primera de ellas, como señala su propia web, fue fundada en 2021 y “está redefiniendo cómo operan las campañas, organizaciones sin fines de lucro y agencias” porque “es lo que sabemos y lo que hacemos mejor”. ¿Qué ofrecen? Entre otras cosas, “mensajería digital”. Agregan que tienen presencia en “múltiples países” y que han participado en las tres últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque, en rigor, quien participó en ellas fue Parscale, dada la fecha de fundación de la compañía.

Eyesover, en tanto, es descrita como una herramienta de software que permite realizar análisis a tiempo real de campañas políticas, entre otras cosas.

Campaign Nucleus, entre otras, puede usar información de los simpatizantes para calificarlos según su probabilidad de asistir a actos, donar dinero o colaborar con una campaña.

Además, Parscale es director de estrategia de Salem media, una plataforma de streaming que solo emite programas y películas cristianas, de derecha y militares, incluyendo documentales “patrióticos” como “el complot contra el presidente”, “la profecía Trump” o “Castigo capital”, sobre el ataque al capitolio, en 2021, que plantea que “quizá” todo lo que se ha dicho al respecto es una mentira.

Otra empresa de la que participa es la plataforma de Inteligencia Artificial Market Brew, así como de la consultora Clock Tower, empresa con la cual, según informó la revista Time el 14 de julio pasado, Parscale firmó un contrato con el gobierno de Israel -por medio de la agencia de publicidad Havas- destinado a producir mensualmente 100 piezas de contenidos en contra del antisemitismo para ser emitidos por TikTok, Instagram, Youtube y podcasts, además de amplificarlos a través de Salem Media.

El contrato establece que Clock Tower debe lograr 50 millones de impresiones digitales mensuales “así como influenciar herramientas digitales como ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic, y Gemini, de Google”, a cambio de lo cual la empresa del exasesor de Trump recibirá 1.5 millones de dólares mensuales.

Esta noticia causó bastante movimiento en las filas de los cercanos al Presidente de EE.UU., entre otras cosas porque algunas de las piezas lo criticaban, luego del cese al fuego del 17 de junio, lo que fue calificado como un intento por influir en la opinión pública para mantener la guerra en marcha. Parscale descartó lo anterior, diciendo a Time que “nunca he fundado, organizado o participado en algún esfuerzo por socavar al Presidente Trump”.