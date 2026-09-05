El cambio de hora en Chile también puede tener efectos en la rutina digital. Durante la noche del sábado 5 de septiembre, gran parte del país adelantará sus relojes en 60 minutos para dar inicio al horario de verano. Cuando sean las 00:00 horas del domingo 6, los dispositivos deberán marcar directamente la 01:00, pasando del huso horario UTC-4 al UTC-3.

La medida se extenderá hasta el primer sábado de abril de 2027. El cambio no se aplicará en las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena, que mantienen permanentemente el horario UTC-3. En Rapa Nui e isla Salas y Gómez, en tanto, los relojes deberán adelantarse a las 22:00 horas locales del sábado, pasando directamente a las 23:00.

¿El computador cambia automáticamente la hora?

La mayoría de los computadores conectados a internet debería realizar el ajuste de manera automática. Sin embargo, esto depende de que el sistema operativo esté actualizado y de que la fecha, la hora y la zona horaria estén correctamente configuradas.

Por eso, antes o después del cambio conviene realizar una comprobación rápida del equipo, especialmente si se utiliza para reuniones, trabajo remoto o procesos automáticos.

Cinco ajustes que conviene revisar en el computador

Para evitar desajustes, estos son los principales puntos que se pueden comprobar:

Fecha, hora y zona horaria: verificar que estén configuradas para ajustarse automáticamente.

verificar que estén configuradas para ajustarse automáticamente. Sistema operativo: comprobar que Windows u otro sistema utilizado tenga sus actualizaciones al día.

comprobar que Windows u otro sistema utilizado tenga sus actualizaciones al día. Calendario: revisar reuniones, invitaciones y eventos programados, especialmente aquellos creados antes del cambio.

revisar reuniones, invitaciones y eventos programados, especialmente aquellos creados antes del cambio. Tareas automáticas: comprobar respaldos, sincronizaciones, descargas y actualizaciones programadas.

comprobar respaldos, sincronizaciones, descargas y actualizaciones programadas. Otros dispositivos: comparar la hora del computador con la del teléfono y otros equipos utilizados durante la jornada.

¿Cómo revisar la configuración automática de fecha y hora?

El primer paso es comprobar que el computador tenga habilitadas las opciones de ajuste automático de fecha, hora y zona horaria.

En Windows, esta configuración se encuentra en “Hora e idioma”. Para la mayor parte de Chile continental, la zona correspondiente después del cambio será UTC-3.

Una configuración incorrecta puede hacer que el equipo muestre una hora diferente a la que corresponde y, como consecuencia, afectar actividades que dependen del reloj del sistema.

¿Qué pasa con las reuniones y eventos del calendario?

Las plataformas de calendario suelen adaptar automáticamente sus horarios. Aun así, es recomendable revisar las actividades programadas para evitar confusiones.

Conviene prestar especial atención a:

Reuniones creadas manualmente antes del cambio.

Invitaciones provenientes de otros países.

Actividades organizadas con anticipación.

La zona horaria asignada a cada evento.

Revisar estos datos puede ayudar a detectar anticipadamente una eventual diferencia de horario.

¿El cambio de hora puede afectar los respaldos y tareas programadas?

Sí. Copias de seguridad, sincronizaciones, descargas, actualizaciones y otros procesos automáticos utilizan la referencia temporal del sistema.

Si la zona horaria está configurada incorrectamente, estas tareas podrían ejecutarse antes o después de lo previsto. Por ello, también es recomendable revisar los procesos automáticos que estén programados en el computador.

¿Cómo saber si todos mis dispositivos tienen la misma hora?

Después del cambio, una revisión sencilla consiste en comparar la hora que aparece en el computador con la del teléfono y otros equipos utilizados habitualmente.

Una diferencia entre dispositivos puede afectar notificaciones, autenticaciones y registros de actividad. También puede reflejarse en la fecha asignada a determinados archivos, respaldos o actividades registradas dentro de algunas aplicaciones.

En entornos laborales donde distintos dispositivos y servicios intercambian información de manera permanente, mantener una referencia horaria consistente también puede facilitar la trazabilidad de las acciones y evitar inconsistencias entre plataformas.